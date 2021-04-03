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"Полный паралич и незамедлительная смерть": покинувшая "Холостяка" рассказала о своей болезни

"Полный паралич и незамедлительная смерть": покинувшая "Холостяка" рассказала о своей болезни
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram Александры Миколюк

В пятницу, 2 апреля, прошел 5 эфир 11 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк", в котором герой Михаил Заливако отправил домой 22-летню Сашу Миколюк. Поклонники проекта очень неприятно удивились решению мужчины, но выбор был сделан и сейчас девушка вне "Холостяка".

3 апреля Александра не стала рассказывать о своих чувствах по поводу ухода из проекта, но поведала подписчикам Инстаграма, как боролась за жизнь около 10 лет назад после того, как ей был поставлен страшный диагноз - опухоль основания черепа.

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"Когда мой случай признали неоперабельным на территории Украины, я уже начала спотыкаться при ходьбе, терять сознание, просыпаться в луже крови на подушке", - рассказывает девушка. "Богом был послан мой великий доктор - Шкарубо Алексей Николаевич. Мой второй папа. Человек, которому я как и своим родителям, посвящаю все главные победы этой жизни."

Миколюк добавила, что, когда российский "Первый канал" узнал о ее истории, то вручил врачу премию "Призвание 2012" как одному из лучших докторов страны.

""Успешно!" Сказал врач, что только что совершил подвиг для всей моей семьи. Я открыла глаза, и увидела перед собой родителей, что едва ли могли сдержать слезы. Мама попросила пошевелить пальцем ноги, на что я пошевелила, и упорно стала выпрашивать зеркало", - поделилась Саша, которую после операции ждала длительная реабилитация. По прошествии времени девушка начала вставать с инвалидного кресла и учиться заново ходить.

Ранее сообщалось, как Михаил Заливако спас одну из участниц проекта "Холостяк".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Болезни, Холостяк, Александра Миколюк.
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