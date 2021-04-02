Скачать
Пятница, 02.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Президент ФК "Минай", "король контрабанды" Альперин и бывший СБУшник: кто попал под новые санкции СНБО (фото)
Президент ФК "Минай", "король контрабанды" Альперин и бывший СБУшник: кто попал под новые санкции СНБО (фото)
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
"Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)
"Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)

Михаил Заливако нарушил правила и спас одну из участниц шоу "Холостяк"

Михаил Заливако нарушил правила и спас одну из участниц шоу "Холостяк"
Обновлено 21:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram

2 апреля прошел пятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", с Михаилом Заливако в главной роли. 

Наконец дождалась своего индивидуального свидания самая спортивная девушка на проекте - тренер и чемпионка по бегу Даша Ставнича. Михаил предложил девушке довольно экстремальное свидание - пара отправилась в комнату страха. По задумке Даша должна была освободиться первой и после открыть наручники, которыми был прикован Михаил.

Однако, Даша очень боялась, и поэтому Михаил решил нарушить правила - он порвал цепи, которыми был прикован, и пошел спасать девушку. 

После свидания в комнате страха пара поехала в ресторан. Даша подарила Михаилу арома-свечу, которую холостяк предложил задуть ее, загадав желание. И после, сразу же исполнил свое - поцеловал Дарью.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Ранее, "Телеграф" писал, что во время первого свидания в пятом выпуске, Саша призналась, что в детстве перенесла тяжелую болезнь и сложную операцию. В то время, она практически находилась на грани жизни и смерти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 310

Все по теме:

Шоу, Холостяк, Михаил Заливако.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это диверсия": Зеленский сообщил, что 400 км "трубы Медведчука" оказались уничтожены
02 Россия готовит наступление на Украину? Что известно на данный момент
03 Крым в шаге от катастрофы: почему Путин может захватить Северо-Крымский канал и что сейчас происходит на полуострове
04 Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
05 Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Визит Байдена в Украину: появилась первая информация о планах президента США
Визит Байдена в Украину: появилась первая информация о планах президента США
В США злоумышленник штурмовал Капитолий на автомобиле и погиб (видео)
В США злоумышленник штурмовал Капитолий на автомобиле и погиб (видео)
Одесскую область тоже ожидает локдаун - власти сделали неутешительный прогноз
Одесскую область тоже ожидает локдаун - власти сделали неутешительный прогноз
Тина Кароль выпустила новый альбом &quot;Красиво&quot;: где послушать и скачать песни онлайн
Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво": где послушать и скачать песни онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь