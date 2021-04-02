Михаил Заливако нарушил правила и спас одну из участниц шоу "Холостяк"

2 апреля прошел пятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", с Михаилом Заливако в главной роли.

Наконец дождалась своего индивидуального свидания самая спортивная девушка на проекте - тренер и чемпионка по бегу Даша Ставнича. Михаил предложил девушке довольно экстремальное свидание - пара отправилась в комнату страха. По задумке Даша должна была освободиться первой и после открыть наручники, которыми был прикован Михаил.

Однако, Даша очень боялась, и поэтому Михаил решил нарушить правила - он порвал цепи, которыми был прикован, и пошел спасать девушку.

После свидания в комнате страха пара поехала в ресторан. Даша подарила Михаилу арома-свечу, которую холостяк предложил задуть ее, загадав желание. И после, сразу же исполнил свое - поцеловал Дарью.

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Ранее, "Телеграф" писал, что во время первого свидания в пятом выпуске, Саша призналась, что в детстве перенесла тяжелую болезнь и сложную операцию. В то время, она практически находилась на грани жизни и смерти.