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Саша из "Холостяка" призналась, как в детстве была на грани жизни и смерти

Саша из "Холостяка" призналась, как в детстве была на грани жизни и смерти
Обновлено 20:41 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

2 апреля состоялся пятый выпуск самого романтического реалити-шоу "Холостяк" 11 сезон, главным героем которого стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. 

Михаил и девушки отправились во Львов. Там холостяк решил немного разделить девушек, дав им различные привилегии: безлимитный бар, спа, первое свидание, организовать свидание самостоятельно и главный "приоритет" - мобильный телефон для общения с ним. 

Розали и Саша получили первое в выпуске приглашение на групповое свидание. Чтобы понять куда им идти, им нужно было разгадать "загадку" от Миши, которую он зашифровал в книге. Их свидание состоялось в библиотеке.

 
 
 
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Во время индивидуального общения с Сашей, Холостяк вернулся к вопросу, который не дает ему покоя еще со свидания на теннисном корте - что для нее значит 17 число( увы месяц точно сказать нельзя, вероятнее всего октябрь-ноябрь). 

Оказалось, что когда Саше было 11 лет, она активно занималась спортом, однако в один момент ее состояние резко начало ухудшаться. У девочки диагностировали редкую болезнь, которая похожа на опухоль коры головного мозга. Саша была на грани жизни и смерти.

В Украине операцию ей отказались делать, а один московский хирург, которого Александра теперь считает вторым папой, рискнул и сделал ей операцию. И уже через четыре года, Саше даже удалось вернуться в спорт.

 
 
 
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Публикация от Александра Миколюк Холостяк 11 (@manchkina5)

Ранее, "Телеграф" писал, что Александра Миколюк поделилась со своими подписчиками списком интересных книг, которые впечатлили ее за последнее время.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

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Холостяк, Михаил Заливако, Александра Миколюк.
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