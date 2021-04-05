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"Жду этой встречи": жена Добрынина рассказала, сколько можно набрать во время беременности

"Жду этой встречи": жена Добрынина рассказала, сколько можно набрать во время беременности
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram Daria Kvitkova

Победительница девятого сезона реалити-шоу "Холостяк", беременная Даша Квиткова, которая впервые показала своего первенца на УЗИ, вновь порадовала своих подписчиков новым фото с животиком. Напомним, что девушка ранее сообщала, что ее сын появится на свет летом.

На своей личной странице в Инстаграме Дарья выложила снимок, на котором она позирует перед зеркалом в сидячей позе, положив руку на живот.

"Каждый раз, когда смотрю на себя в зеркало, с невероятным трепетом жду этой встречи", - трогательно подписала фото супруга украинского телеведущего Никиты Добрынина.

 
 
 
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A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)

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В комментариях поклонники пары отметили, что Даше очень идет беременность. Также подписчицы, которые уже стали мамами, подчеркнули, как много набрали во время своей беременности. Девушка присоединилась к диалогу, где написала, что ее лечащий врач во время третьей беременности набрала 50 кг, но после родов сбросила лишний вес быстро.

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Ранее Даша Квиткова опубликовала список необходимых вещей, которые могут пригодиться после рождения ребенка.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Беременность, Даша Квиткова.
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