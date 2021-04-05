"Жду этой встречи": жена Добрынина рассказала, сколько можно набрать во время беременности

Победительница девятого сезона реалити-шоу "Холостяк", беременная Даша Квиткова, которая впервые показала своего первенца на УЗИ, вновь порадовала своих подписчиков новым фото с животиком. Напомним, что девушка ранее сообщала, что ее сын появится на свет летом.

На своей личной странице в Инстаграме Дарья выложила снимок, на котором она позирует перед зеркалом в сидячей позе, положив руку на живот.

"Каждый раз, когда смотрю на себя в зеркало, с невероятным трепетом жду этой встречи", - трогательно подписала фото супруга украинского телеведущего Никиты Добрынина.

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В комментариях поклонники пары отметили, что Даше очень идет беременность. Также подписчицы, которые уже стали мамами, подчеркнули, как много набрали во время своей беременности. Девушка присоединилась к диалогу, где написала, что ее лечащий врач во время третьей беременности набрала 50 кг, но после родов сбросила лишний вес быстро.

Ранее Даша Квиткова опубликовала список необходимых вещей, которые могут пригодиться после рождения ребенка.