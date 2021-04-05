Эмили Ратаковски показала подросшую после родов грудь

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски в начале марта впервые стала мамой - у нее и ее возлюбленного, Себастьяна Бир-Маккларда родился сын, которого назвали Сильвестром.

На протяжении всей беременности Эмили наслаждалась своим положением и продолжает это делать и после появления на свет малыша. После родов тело женщины меняется - увеличивается грудь, да и в общем черти становятся миловиднее.

На своей странице в Инстаграм Ратаковски решила показать своим подписчикам, как изменилась ее фигура, в особенности грудь. Модель опубликовала снимок, на котором предстала в наряде с откровенным декольте, что подчеркнуло ее подросшую после родов грудь.

"Мамина ночь" - подписала снимок модель.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Эмили Ратаковски показала, как выглядела во время родов и какими были первые минуты жизни ее сыночка.