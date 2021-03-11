Эмили Ратаковски родила сына: первое фото

29-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски и ее супруг Себастьян Беар-МакКлард впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром.

Первым фото малыша знаменитость поделилась в соцсети Инстаграма.

"Сильвестр Аполло Беар присоединился к нам. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни", - поделилась радостной новостью Эмили.

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Напомним, что о беременности американской актрисы стало известно в октябре 2020 года.

Эмили Ратаковски родилась в Лондоне, но родители являются американцами. В 14 лет Эмили подписала первый контракт с модельным агентством. Стала набирать популярность после участия в съемках клипов Blurred Lines Робина Тика и Love Somebody группы Maroon 5.

В феврале 2018 года вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.

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Ранее Ратаковски заявила, что не будет узнавать пол ребенка до его 18-летия, имея ввиду, что после совершеннолетия он сам выберет свой гендер.