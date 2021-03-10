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Звезда фильма "Парни не плачут" Хлоя Севиньи тайно вышла замуж (фото)

Звезда фильма "Парни не плачут" Хлоя Севиньи тайно вышла замуж (фото)
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter

46-летняя американская актриса Хлоя Севиньи вышла замуж за своего возлюбленного - галериста Синиша Маковича еще год назад. Пара зарегистрировала свой брак 9 марта 2020 года в Ратуше Нью-Йорка.

Хлоя и Синиш год скрывали свой брак, но в первую годовщину семейной жизни, актриса решилась рассказать об этом. На своей странице в Инстаграме Севиньи опубликовала фото со свадьбы и поздравила супруга с годовщиной.

"Поженились в понедельник 9 марта 2020 года. С годовщиной, моя любовь", - подписала снимок Хлоя.

Актриса решила отказаться от стандартного белого наряда невесты, и для своего бракосочетания выбрала черное обтягивающее платье с рукавами и такого же цвета колготки. О том, что это все же свадебный снимок говорила только белая фата.

 
 
 
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Публикация от Chloë Sevigny (@chloessevigny)

Стоит отметить, что тогда Хлоя находилась на последних месяцах беременности, а в мае родился их общий сын - Ваня.

 
 
 
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Публикация от Chloë Sevigny (@chloessevigny)

Ранее, "Телеграф" писал, что 57-летний голливудский актер Николас Кейдж снова женился. Звезда фильма "Покидая Лас-Вегас" связал себя узами брака с девушкой, вдвое младше его. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 162

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Свадьба, Актриса, Хлоя Севиньи.
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