Звезда фильма "Парни не плачут" Хлоя Севиньи тайно вышла замуж (фото)

46-летняя американская актриса Хлоя Севиньи вышла замуж за своего возлюбленного - галериста Синиша Маковича еще год назад. Пара зарегистрировала свой брак 9 марта 2020 года в Ратуше Нью-Йорка.

Хлоя и Синиш год скрывали свой брак, но в первую годовщину семейной жизни, актриса решилась рассказать об этом. На своей странице в Инстаграме Севиньи опубликовала фото со свадьбы и поздравила супруга с годовщиной.

"Поженились в понедельник 9 марта 2020 года. С годовщиной, моя любовь", - подписала снимок Хлоя.

Актриса решила отказаться от стандартного белого наряда невесты, и для своего бракосочетания выбрала черное обтягивающее платье с рукавами и такого же цвета колготки. О том, что это все же свадебный снимок говорила только белая фата.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chloë Sevigny (@chloessevigny)

Стоит отметить, что тогда Хлоя находилась на последних месяцах беременности, а в мае родился их общий сын - Ваня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chloë Sevigny (@chloessevigny)

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