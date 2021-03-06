"Мы очень счастливы": Николас Кейдж подтвердил свое пятое бракосочетание (фото)

Знаменитый голливудский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. К алтарю он повел 26-летнюю японку Рико Шибата.
Об этом сообщает издание People.
Отмечается, что церемония бракосочетания состоялась еще 16 февраля в Лас-Вегасе. Однако сам актер подтвердил только 5 марта.
"Это правда, и мы очень счастливы", – рассказал Николас.
Пара решила обойтись без пышной церемонии, и сделала свадьбу "очень маленькой и уютной". Дата бракосочетания также выбрана не случайно. 16 февраля у отца Рико был бы день рождение. Таким образом пара решила почтить его память.
Шибата надела японское свадебное кимоно ручной работы, а Кейдж выбрал черный смокинг.
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Стоит отметить, что это пятый брак Кейджа, после его публичного разрыва с Эрикой Куки, с которой они прожили в браке четыре дня. Пара развелась в мае 2019 года.
Пара вместе около года. Впервые их заметили вместе в феврале 2020 года. Они держались за руки, что и спровоцировало слухи о романе.
Предложение актер делал своей возлюбленной по FaceTime, а кольцо с бриллиантом ее любимого черного цвета - выслал по почте.
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