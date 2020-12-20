Скачать
Понедельник, 21.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные события недели: смерть Кернеса, принятие бюджета на следующий год и ужесточение мер против COVID
Главные события недели: смерть Кернеса, принятие бюджета на следующий год и ужесточение мер против COVID
В обычной квартире нашли сотни краснокнижных зверьков: фото необычного ЧП в Днепре
В обычной квартире нашли сотни краснокнижных зверьков: фото необычного ЧП в Днепре
Какой праздник 21 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 декабря: народные приметы и запреты
Реал со скандалом обыграл Эйбар, забив два ранних гола (видео)
Реал со скандалом обыграл Эйбар, забив два ранних гола (видео)

Певица Ариана Гранде сообщила о помолвке со своим парнем Далтоном Гомесом (фото)

Певица Ариана Гранде сообщила о помолвке со своим парнем Далтоном Гомесом (фото)
Обновлено 23:14 Вс, 20 Декабрь 2020 Телеграф Фото: twitter.com

Популярная американская певица Ариана Гранде помолвлена. Девушка выходит замуж за своего бойфренда Далтона Гомеса.

Иначе как по другому объяснить крайний пост певицы на ее странице в Инстаграме, который она опубликовала 20 декабря. Ариана показала несколько совместных снимков с Далтоном и красивое кольцо на безымянном пальце.

«Навсегда и дольше» - подписала снимок Гранде.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Бойфренд исполнительницы Далтон Гомес - агент по недвижимости в компании Aaron Kirman Group в Лос-Анджелесе, которая занимается продажей домов премиум-сегмента. Далтон и Ариана вместе как минимум с весны. Однако точной информации об этом нет.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что звезда сериала «Папиных дочек» Лиза Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Помолвка, Певица, Ариана Гранде.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уехали в гости с детьми и пропали без следа: Новосибирск переполошило загадочное исчезновение семьи
02 Зеленский стал героем дня росСМИ: что президент Украины на самом деле сказал про вакцину Путина
03 Расстановка сил в Карабахе серьезно поменялась: в сети сравнили карты
04 Под Черкассами на рельсах обнаружили двух подростков: подробности ЧП
05 Учитель за волосы выволок школьницу из класса: видео инцидента в украинской школе попало в сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Черкассами на рельсах обнаружили двух подростков: подробности ЧП
Под Черкассами на рельсах обнаружили двух подростков: подробности ЧП
В деле с загадочным исчезновением семьи в Новосибирске всплыл криминал
В деле с загадочным исчезновением семьи в Новосибирске всплыл криминал
Итоги дня 20 декабря: интервью Зеленского NYT и новый штамм коронавируса
Итоги дня 20 декабря: интервью Зеленского NYT и новый штамм коронавируса
Илья Авербух: биография, личная жизнь, отношения с Лизой Арзамасовой
Илья Авербух: биография, личная жизнь, отношения с Лизой Арзамасовой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь