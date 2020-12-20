Певица Ариана Гранде сообщила о помолвке со своим парнем Далтоном Гомесом (фото)

Популярная американская певица Ариана Гранде помолвлена. Девушка выходит замуж за своего бойфренда Далтона Гомеса.

Иначе как по другому объяснить крайний пост певицы на ее странице в Инстаграме, который она опубликовала 20 декабря. Ариана показала несколько совместных снимков с Далтоном и красивое кольцо на безымянном пальце.

«Навсегда и дольше» - подписала снимок Гранде.

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Бойфренд исполнительницы Далтон Гомес - агент по недвижимости в компании Aaron Kirman Group в Лос-Анджелесе, которая занимается продажей домов премиум-сегмента. Далтон и Ариана вместе как минимум с весны. Однако точной информации об этом нет.

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