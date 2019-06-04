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СМИ: Николас Кейдж официально развелся с женой
СМИ: Николас Кейдж официально развелся с женой

СМИ: Николас Кейдж официально развелся с женой

СМИ: Николас Кейдж официально развелся с женой
20:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Николас Кейдж поставил окончательную точку в отношениях с 23-летней визажисткой Эрикой Койке.

Их брак продлился всего 4 дня, после которого знаменитый американец подал документы на развод.

Как сообщает издание People, оскароносный актер Николас Кейдж официально разведен. Об этом журналисты узнали из онлайн-отчетов одного из судов штата Невады. Согласно документам, рассмотрение дела состоялось в пятницу, 31 мая, в округе Кларк.

Никаких спорных вопросов в суде не возникало, ведь брак Николаса Кейджа и Эрики Койке длился всего 4 дня. Актер убеждал в заявлении, что решение о женитьбе было спонтанным и необдуманным, а на время заключения брака он находился под действием алкоголя. Затем служитель Фемиды удовлетворительным иск голливудской знаменитости.

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Пока неизвестно, получила ли Эрика Койке желаемую денежную компенсацию при разводе.

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Знаменитости, Звезды, Актер, Николас Кейдж, Голливудский актер.
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