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Хлоя Севиньи впервые показала сына: имя первенца

Хлоя Севиньи впервые показала сына: имя первенца
14:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса подтвердила информацию о статусе матери и запостила трогательное фото в сети, где кормит сына грудью.

45-летняя актриса "Американской истории ужасов" опубликовала в своем Инстаграме фотографию, где мирно кормит грудью малыша, пока ее возлюбленный делает совместное селфи.

Кроме первой фотографии, Хлоя обнародовала имя сына – она и Синиш назвали его Ваней.

Добро пожаловать в этот мир, Ваня Севиньи Макович. Он родился 2 мая в Нью-Йорке. Хочу поблагодарить всех сотрудников больницы Mt. Sinai East за их храбрость, стойкость и доброту, а особенно – медсестер за то, что они были нежными и терпеливыми. Пусть будут благословенны другие семьи, чьи дети рождаются в это время, – поделилась эмоциями киноктриса.

Беременная Хлоя Севиньи появилась обнаженной в новой фотосессии (Фото)

Добавим, что слухи о рождении первенца у актрисы появились в западных СМИ 5 мая. Тогда же Хлою и Синиша заметили с новорожденным мальчиком возле больницы, где их только выписали после родов. О своей беременности звезда официально заявила в конце января 2020 года, поскольку папарацци успели ее зафиксировать с округлившимся животом еще в начале января.

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Ребенок, Актриса, Материнство, Знаменитость, Хлоя Севиньи.
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