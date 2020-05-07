Хлоя Севиньи впервые показала сына: имя первенца

45-летняя актриса "Американской истории ужасов" опубликовала в своем Инстаграме фотографию, где мирно кормит грудью малыша, пока ее возлюбленный делает совместное селфи.
Кроме первой фотографии, Хлоя обнародовала имя сына – она и Синиш назвали его Ваней.
Добро пожаловать в этот мир, Ваня Севиньи Макович. Он родился 2 мая в Нью-Йорке. Хочу поблагодарить всех сотрудников больницы Mt. Sinai East за их храбрость, стойкость и доброту, а особенно – медсестер за то, что они были нежными и терпеливыми. Пусть будут благословенны другие семьи, чьи дети рождаются в это время, – поделилась эмоциями киноктриса.
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Welcome to the world Vanja Sevigny Mačković Born May 2nd New York City Thank you to all the staff at Mt. Sinai East for your bravery, perseverance and kindness, especially the nurses for being so gentle and patient. Blessings to all the other families giving birth during this time. #ilovemyboys
Добавим, что слухи о рождении первенца у актрисы появились в западных СМИ 5 мая. Тогда же Хлою и Синиша заметили с новорожденным мальчиком возле больницы, где их только выписали после родов. О своей беременности звезда официально заявила в конце января 2020 года, поскольку папарацци успели ее зафиксировать с округлившимся животом еще в начале января.