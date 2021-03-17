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"Первые моменты": Эмили Ратаковски показала новые снимки новорожденного сына

"Первые моменты": Эмили Ратаковски показала новые снимки новорожденного сына
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски 8 марта впервые стала мамой - у знаменитости и ее возлюбленного, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда родился сын, которого назвали Сильвестром.  

 
 
 
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

На протяжении всей беременности, модель без стеснения делилась откровенными снимками и рассказывала все подробности своего состояния. А 17 марта на своей странице в Инстаграм она показала, как выглядела во время родов и какими были первые минуты жизни ее сыночка.  

"Особенный момент в жизни": Эмили Ратаковски полностью разделась для новых фото

"Между первыми схватками и первыми моментами жизни" - подписала коллаж из фотографий Ратаковски.  

 
 
 
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Напомним, что о своей беременности американская актриса Эмили Ратаковски рассказала в октябре 2020 года, опубликовав digital-обложку издания Vogue, для которой снялась с округлившимся животом.

"Чувствую себя Винни-Пухом": голая Эмили Ратаковски поделилась фото с круглым животиком

Позже она заявила, что позволит своему первенцу выбрать пол самостоятельно. Знаменитость дала интервью глянцу Vogue, в котором и рассказала планами воспитания будущего малыша.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Модель, Актриса, Емили Ратаковски.
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