"Первые моменты": Эмили Ратаковски показала новые снимки новорожденного сына

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски 8 марта впервые стала мамой - у знаменитости и ее возлюбленного, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда родился сын, которого назвали Сильвестром.

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На протяжении всей беременности, модель без стеснения делилась откровенными снимками и рассказывала все подробности своего состояния. А 17 марта на своей странице в Инстаграм она показала, как выглядела во время родов и какими были первые минуты жизни ее сыночка.

"Между первыми схватками и первыми моментами жизни" - подписала коллаж из фотографий Ратаковски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Напомним, что о своей беременности американская актриса Эмили Ратаковски рассказала в октябре 2020 года, опубликовав digital-обложку издания Vogue, для которой снялась с округлившимся животом.

Позже она заявила, что позволит своему первенцу выбрать пол самостоятельно. Знаменитость дала интервью глянцу Vogue, в котором и рассказала планами воспитания будущего малыша.