"Чувствую себя Винни-Пухом": голая Эмили Ратаковски поделилась фото с круглым животиком

29-летняя американская актриса и модель Эмили Ратаковски, которая повторила знаменитый образ Деми Мур с обложки Vanity Fair, взволновала подписчиков новым пикантным фото.

Беременная звезда опубликовала на своей странице в Инстаграме пару снимков, на которых позировала абсолютно голой, но больше всего внимания привлекает ее округлившийся живот.

"Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом обличье, иногда - богиней плодородия с сочным задом. Я сделала это в тот день, когда ощущала себя, как в последнем случае. Я знаю, что очень скоро буду скучать по этой шишке и этим ударам", - призналась Эмили своим фанам.

View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

Эмили Ратаковски всегда отличалась худобой, что позволяло ей без каких либо стеснений позировать абсолютно обнаженной в различных фотосессиях.

Посмотрим, как же выглядела звезда до новых трансформаций своего тела:

View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

Все же беременность девушкам к лицу:

View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

Напомним, что о своем положении Ратаковски сообщила 26 октября прошлого года. В интервью Vogue актриса заявила, что не будет узнавать пол ребенка до его совершеннолетия с условием, что он самостоятельно выберет пол, с которым ему было бы комфортнее жить в социуме несмотря на гендерные стереотипы. Позже девушка все же намекнула своим поклонникам, кого держит под сердцем - мальчика или девочку.