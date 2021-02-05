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"Чувствую себя Винни-Пухом": голая Эмили Ратаковски поделилась фото с круглым животиком

"Чувствую себя Винни-Пухом": голая Эмили Ратаковски поделилась фото с круглым животиком
Обновлено 10:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram Emily Ratajkowski

29-летняя американская актриса и модель Эмили Ратаковски, которая повторила знаменитый образ Деми Мур с обложки Vanity Fair, взволновала подписчиков новым пикантным фото.

Беременная звезда опубликовала на своей странице в Инстаграме пару снимков, на которых позировала абсолютно голой, но больше всего внимания привлекает ее округлившийся живот.

"Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом обличье, иногда - богиней плодородия с сочным задом. Я сделала это в тот день, когда ощущала себя, как в последнем случае. Я знаю, что очень скоро буду скучать по этой шишке и этим ударам", - призналась Эмили своим фанам.

 
 
 
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Эмили Ратаковски всегда отличалась худобой, что позволяло ей без каких либо стеснений позировать абсолютно обнаженной в различных фотосессиях.

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Посмотрим, как же выглядела звезда до новых трансформаций своего тела:

 
 
 
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Все же беременность девушкам к лицу:

 
 
 
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Напомним, что о своем положении Ратаковски сообщила 26 октября прошлого года. В интервью Vogue актриса заявила, что не будет узнавать пол ребенка до его совершеннолетия с условием, что он самостоятельно выберет пол, с которым ему было бы комфортнее жить в социуме несмотря на гендерные стереотипы. Позже девушка все же намекнула своим поклонникам, кого держит под сердцем - мальчика или девочку.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Беременность, Емили Ратаковски.
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