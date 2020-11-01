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Эмили Ратаковски повторила знаменитое беременное фото Дэми Мур

Эмили Ратаковски повторила знаменитое беременное фото Дэми Мур
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В 1999 году мир моды потрясла новая обложка журнала "Vanity Fair", на которой беременная актриса Дэми Мур предстала полностью обнаженной.

Американская модель Эмили Ратаковски, которая скоро впервые станет мамой, решила повторить легендарную съемку актрисы. Девушка опубликовала несколько снимков в Инстаграм-сторис, на которых предстала в черном белье и белой рубашке – именно в таком наряде предстала Дэми Мур во время фотоссесии для фото в журнал в 1999 году.

Эмили повторила даже прическу актрисы – модель, вероятно, надела парик с короткой черной стрижкой, или же уложила свои волосы подобным образом.

Отметим, что после этого по праву легендарного снимка Дэми Мур представление о беременности навсегда изменилось. Тогда, 1999 году, обложка вызвала настоящий скандал, ведь подобного никогда не было. Медиа впервые показали беременность сексуальной. 25 лет спустя журнал "Time" даже включил этот снимок в Топ-100 фотографий, которые изменили мир.

После поступка актрисы в подобных фотосессиях не боялись и не стеснялись принимать участие и другие знаменитости.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что Эмили Ратаковски и ее супруг решили, что позволят своему первенцу выбрать пол самостоятельно.

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Беременность, Модель, Деми Мур, Емили Ратаковски.

Автор:

Телеграф
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