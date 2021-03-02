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Беременная Эмили Ратаковски вновь обнажилась перед камерой и выложила фото в сеть

Беременная Эмили Ратаковски вновь обнажилась перед камерой и выложила фото в сеть
Обновлено 19:49 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вновь предстала перед фанатами в обнаженном виде. 

Новые фото она традиционно обнародовала в своем Инстаграм. 

Стоит отметить, что в настоящее время Ратаковски находится на девятом месяце беременности. До этого она намекала на то, что ждет девочку

 
 
 
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Ратаковски, помимо модельной карьеры, также пробовала себя и в кинематографе. На ее счету 14 ролей в фильмах и сериалах, среди которых "Невидимка" (In Darkness) и "Искусство обмана" (Lying and Stealing). 

Помимо того, она принимала участие в съемках клипов Робина Тика и Maroon 5, из-за которых и получила широкую известность

В 2018 году она вступила в брак с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. 

Впервые о беременности модели стало известно в октябре прошлого года, тогда она снялась для обложки популярного журнала Vogue. С тех пор она несколько раз постила свои обнаженные фотографии в Инстаграм.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Дети, Беременность, Емили Ратаковски.
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