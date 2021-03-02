Беременная Эмили Ратаковски вновь обнажилась перед камерой и выложила фото в сеть

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вновь предстала перед фанатами в обнаженном виде.

Новые фото она традиционно обнародовала в своем Инстаграм.

Стоит отметить, что в настоящее время Ратаковски находится на девятом месяце беременности. До этого она намекала на то, что ждет девочку.

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Ратаковски, помимо модельной карьеры, также пробовала себя и в кинематографе. На ее счету 14 ролей в фильмах и сериалах, среди которых "Невидимка" (In Darkness) и "Искусство обмана" (Lying and Stealing).

Помимо того, она принимала участие в съемках клипов Робина Тика и Maroon 5, из-за которых и получила широкую известность

В 2018 году она вступила в брак с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом.

Впервые о беременности модели стало известно в октябре прошлого года, тогда она снялась для обложки популярного журнала Vogue. С тех пор она несколько раз постила свои обнаженные фотографии в Инстаграм.