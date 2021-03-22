Никита Добрынин впервые показал своего сына (видео)

Украинский телеведущий Никита Добрынин, супруга которого Даша Квиткова попала в больницу с почечными коликами, поделился кадрами с УЗИ, на которых изображен их первенец.

Герой 9 сезона проекта "Холостяк" выложил в сториз Инстаграма видео, где запечатлен его еще нерожденный сын.

"Глянули как там малыш. Он сейчас спит, но чувствует себя отлично", - подписал ролик телеведущий.

Добавим, что Даша Квиткова 22 марта была выписана из роддома. В сториз Инстаграма девушка сообщила, что ей стало намного лучше.

"Божечки! Как же круто чувствовать себя хорошо", - подписала видеообращение Дарья.

Напомним, что ранее Никита Добрынин поделился с подписчиками 3D-видео со своим сыном.