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Никита Добрынин впервые показал своего сына (видео)

Никита Добрынин впервые показал своего сына (видео)
Обновлено 22:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram Никиты Добрынина

Украинский телеведущий Никита Добрынин, супруга которого Даша Квиткова попала в больницу с почечными коликами, поделился кадрами с УЗИ, на которых изображен их первенец.

Герой 9 сезона проекта "Холостяк" выложил в сториз Инстаграма видео, где запечатлен его еще нерожденный сын.

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"Глянули как там малыш. Он сейчас спит, но чувствует себя отлично", - подписал ролик телеведущий.

Добавим, что Даша Квиткова 22 марта была выписана из роддома. В сториз Инстаграма девушка сообщила, что ей стало намного лучше.

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"Божечки! Как же круто чувствовать себя хорошо", - подписала видеообращение Дарья.

Напомним, что ранее Никита Добрынин поделился с подписчиками 3D-видео со своим сыном.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 132

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Беременность, УЗИ, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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