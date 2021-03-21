Беременная жена Никиты Добрынина попала в больницу: что с ней произошло и как себя чувствует (фото, видео)

Победительница проекта "Холостяк-9", беременная Даша Квиткова, которая умилила фанов общим фото с мужем Никитой Добрыниным, попала в больницу в субботу, 20 марта. У 22-летней девушки диагностировали почечные колики.

В сториз своего Инстаграма блогер рассказала, что в пятницу вечером у нее сильно заболела спина, а когда к утру боль не утихла, они с мужем выехали в роддом к врачу.

После сдачи анализов и УЗИ беременную девушку положили на стационар. В медучреждении она должна провести несколько дней.

Квиткова показала, как выглядит ее палата. Стоить отметить, что больничные апартаменты смотрятся недешево.

Также блогер успокоила своих поклонников, сообщив, что с ее ребенком все хорошо и проблем со здоровьем не предвидится. А кормят в роддоме "вареным и пареным".

Поддержка любящего мужа всегда рядом:

Даша рассказала, что ее диагноз вполне привычный для беременных, ведь из-за того, что матка увеличивается, она давит на все внутренние органы, в том числе на мочевыводящие пути.

Напомним, ранее Никита Добрынин, который стал ведущий на российского шоу "Холостяк", показал место, где прошло знакомство с будущей тещей.