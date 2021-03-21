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"За ценности нужно платить": ведущий "Говорить Україна" планирует приобрести целый самолет

"За ценности нужно платить": ведущий "Говорить Україна" планирует приобрести целый самолет
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram Алексея Суханова

Бессменный ведущий передачи "Говорить Україна" Алексей Суханов, который взбудоражил фанатов откровенным фото, посетил литературный вечер и вместе с другими звездами украинского шоу-бизнеса помог приюту для животных.

На мероприятии журналист дал интервью ведущей программы "Світське життя" Екатерине Осадчей, которая расспросила Суханова о недвижимости в Юрмале.

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"Юрмала для меня - это место силы, и я не совсем понимаю, как можно избавиться от этого. Да, это действительно коммунальные расходы, расходы на то, чтобы ухаживали за квартирой, но за ценности нужно платить", - рассказал Алексей.

Более года телеведущий не может посетить Латвию из-за карантина. Суханов рассказал, что планирует купить собственный самолет, чтобы туда попасть.

"Я заглянул на официальную страницу латвийского правительства и Вы знаете, когда ты прилетаешь в Ригу частным рейсом, тебя могут пропустить. Можно же снять. Я даже узнавал, сколько это стоит. Думаю, если они не откроют эти границы через этот проклятый Ковид, который надоел уже, наверное буду копить. Приглашаю друзей, чтобы они скинулись (смеется ведущий - ред.)", - поделился планами Алексей.

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Напомним, что Алексей Суханов родился 4 января 1974 года в семье инженеров в Иваново, Россия. В прошлом - российский журналист, работавший на "Пятом канале", "Дождь", "РЕН ТВ".

16 апреля 2012 года стал ведущим ток-шоу "Говорит Україна" в результате международного кастинга на канале "Україна".

В декабре 2019 года Алексей Суханов получил украинское гражданство.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Недвижимость, Юрмала, Латвия, Алексей Суханов.
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