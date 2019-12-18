"Спасибі, Україно": ведущий Алексей Суханов получил украинское гражданство (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известный телеведущий "Говорит Украина" поделился радостной новостью.

Популярный в Украине телеведущий программы "Говорит Украина", которая транслируется на телеканале "Украина", получил украинское гражданство.

Соответствующей новостью Алексей Суханов поделился на своей официальной странице в Instagram.

"Я став громадянином України...для мене це не тільки честь, але відповідальність...спасибі, Україно, що ти є у мене: рідна, люба, моя!...спасибі, пане Президенте за Ваше рішення!" - прокомментировал ведущий.

Теперь Алексею Суханову придется отказаться от гражданства РФ, а также постепенно начинать оформлять все необходимые документы для получения украинского паспорта.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства.