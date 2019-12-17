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Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана (Фото)
Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана (Фото)

Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана (Фото)

Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана (Фото)
19:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua

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16 декабря Владимир и Елена Зеленская отправились в Азербайджан, где уже успели принять участие в нескольких запланированных мероприятиях. В частности, первая леди встретилась с украинской диаспорой.

Эффектными кадрами со встречи Елена Зеленская поделилась на официальной инстаграм-странице. Согласно фото, для публичного выхода украинская модница выбрала довольно строгий офисный стиль. Перед камерами она появилась в сером костюме, который состоял из брюк и пиджака с черным поясом. Монохромный look Елена Зеленская разбавила светлой блузкой и обувью на каблуке.

Уже в посте Елена Зеленская рассказала, что встретилась с представительницами украинской диаспоры. Первая леди пригласила женщин-бизнесменш на обед и узнала, как украинкам удалось популяризировать отечественную культуру за рубежом и воплотить собственные перспективные инициативы.

 
 
 
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Публикация от (@olenazelenska_official)

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"Там, где украинки, всегда задорно и душевно. Сегодня в очередной раз убедилась, так как Украинский женский бизнес-клуб в Азербайджане – яркое доказательство этому. Девушки не только нашли друг друга для коллаборации, но и сплотились вокруг идеи популяризировать украинское в чужой стране. Каждая из них – успешная бизнес-леди, достойная подражания, и вдохновенный промоутер своей родной земли. Очень благодарна за искреннее желание делиться нашим лучшим!" – отметила Елена Зеленская.

Известно, что Владимир Зеленский уже встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Политики провели переговоры в расширенном формате.

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Все по теме:

Азербайджан, Баку, Стиль, Украинская община, Наряд, Лук, Первая Леди, Пальто, Стильный лук, Елена Зеленская.
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