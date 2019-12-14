Первая леди проинспектировала три школы на Черкащине

Новости Украины:Елена зеленская ознакомилась с системой питания в школьных столовых.

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила три школы в Черкаской области. Об этом она написала на своей страничке в Инстаграмм. Цель такой поездки - ознакомление из ситуацией в школьных столовых.

В частности Елена Зеленская посетила школы в Иваньках, Дмитрушках и Умани.

"Сегодня посетила три школы в Черкасской области — обычную сельскую в Иваньках, опорную в Дмитрушках и городскую в Умани. Различные "весовые категории" подобрали специально. Работаем над реформой школьного питания, аудит сейчас в активной фазе. Отчет и статистика, безусловно, полезны, но я хочу увидеть ситуацию воочию", — написала Елена Зеленская.

Первая леди отметила, что школы умеют проблему с недостатком количества витаминов. Так же в школах отсутствуют достаточные условия для приготовления и потребления пищи.

"С позитива. В начале этой недели Президент Украины подписал Указ "О неотложных мерах по улучшению здоровья детей". Во исполнение указа будет разработана национальная стратегия развития безопасного и здорового образовательной среды. Министерство образования и науки дорабатывает системную программу, которая ляжет в основу долгосрочного бюджетирования образовательных учреждений. Сейчас выделено 400 млн грн государственных средств на ремонты школьных столовых и пищеблоков", — добавила Елена Зеленская.

Напомним, во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Эстонскую Республику первая леди Елена Зеленская посетила Украинскую воскресную школу "Надежда".