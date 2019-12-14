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Первая леди проинспектировала три школы на Черкащине

Первая леди проинспектировала три школы на Черкащине
12:52 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграмм

Новости Украины:Елена зеленская ознакомилась с системой питания в школьных столовых.

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила три школы в Черкаской области. Об этом она написала на своей страничке в Инстаграмм. Цель такой поездки - ознакомление из ситуацией в школьных столовых. 

В частности Елена Зеленская посетила школы в Иваньках, Дмитрушках и Умани.

"Сегодня посетила три школы в Черкасской области — обычную сельскую в Иваньках, опорную в Дмитрушках и городскую в Умани. Различные "весовые категории" подобрали специально. Работаем над реформой школьного питания, аудит сейчас в активной фазе. Отчет и статистика, безусловно, полезны, но я хочу увидеть ситуацию воочию", — написала Елена Зеленская.

Елена Зеленская рассказала о реформе школьного питания

Первая леди отметила, что школы умеют проблему с недостатком количества витаминов. Так же в школах отсутствуют достаточные условия для приготовления и потребления пищи. 

 
 
 
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Сьогодні відвідала три школи на Черкащині – звичайну сільську в Іваньках, опорну в Дмитрушках та міську в Умані. Різні «вагові категорії» підібрали спеціально. Працюємо над реформою шкільного харчування, аудит зараз в активній фазі. Звіт і статистика, безперечно, корисні, але я хочу побачити ситуацію на власні очі. Висновки дня: вітамінів (фруктів, соків) у меню не вистачає всім учням всюди. А ще – належних умов для приготування та споживання їжі. Із позитиву. На початку цього тижня Президент України підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей». На виконання указу буде розроблено національну стратегію розбудови безпечного та здорового освітнього середовища. Міністерство освіти і науки допрацьовує системну програму, яка ляже в основу довгострокового бюджетування освітніх закладів. Наразі виділено 400 млн грн державних коштів на ремонти шкільних їдалень і харчоблоків. Це комплексні рішення, які ми разом з командою активно підтримуватимемо та втілюватимемо. Рухаємо зміни разом!

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

 "С позитива. В начале этой недели Президент Украины подписал Указ "О неотложных мерах по улучшению здоровья детей". Во исполнение указа будет разработана национальная стратегия развития безопасного и здорового образовательной среды. Министерство образования и науки дорабатывает системную программу, которая ляжет в основу долгосрочного бюджетирования образовательных учреждений. Сейчас выделено 400 млн грн государственных средств на ремонты школьных столовых и пищеблоков", — добавила Елена Зеленская.

Напомним, во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Эстонскую Республику первая леди Елена Зеленская посетила Украинскую воскресную школу "Надежда".

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Черкасская область, Первая Леди, Черкасские школы, Елена Зеленская, Визит Первой леди.
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