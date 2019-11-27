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Елена Зеленская посетила Украинскую воскресную школу в Таллине

Елена Зеленская посетила Украинскую воскресную школу в Таллине
09:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Елена Зеленская в месте с главой государства посетила Эстонию и пообщалась с представителями украинской диаспоры.

Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Эстонскую Республику первая леди Елена Зеленская посетила Украинскую воскресную школу "Надежда".

Как сообщает пресс-служба главы государства, школа функционирует в Таллинне более 20 лет.

"Здесь украинские дети, живущие в Эстонии, имеют возможность изучать украинский язык, историю, заниматься народной музыкой и живописью. На занятиях используют методики и программы, разработанные в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в частности", - говорится в сообщении.

Президент Ассоциации украинских организаций Эстонии Владимир Паламар, под эгидой которой работает "Надежда", отметил, что благодаря продвижению украинского языка, культуры и истории сохраняется украинская идентичность детей.

Елена Зеленская рассказала о реформе школьного питания

Отмечается, что обучение длится от 1 до 12 лет и является бесплатным. Как рассказали первой леди педагоги, студенты также посещают Украину и отдыхают в летних лагерях, организованных по всей стране.

"Миссия "Надежды"трудно переоценить - напоминать о корнях. Здесь все наполнено любовью к родному. Это чувствуется", - отметила Зеленская в разговоре с преподавателями и студентами.

Кроме визита в воскресную школу, первая леди вместе с президентом Украины приняла участие в церемонии возложения цветов к Монументу победы в войне за независимость и встретилась с представителями украинской общины Эстонии.

26 ноября президент посетил с официальным визитом Эстонию.

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