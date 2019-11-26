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Зеленский в Эстонии озвучил "самую главную и приоритетную задачу для правительства"

Зеленский в Эстонии озвучил "самую главную и приоритетную задачу для правительства"
19:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский верит, что "Государство в смартфоне" облегчит жизнь гражданам и усложнит - коррупционерам.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что украинская власть ставить задачу построения страны с хорошо развитой цифровой экономикой.

"Наш проект "Государство в смартфоне" облегчает жизнь гражданам и усложняет жизнь для коррупционеров. И это самая главная и приоритетная задача сегодня для нашего молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку и всё – коррупционера нет", - сказал он, выступая во вторник на Цифровом форуме Digital society sandbox в Таллинне.

Зеленский заявил, что глобальная цель его команды – построить страну с хорошо развитой цифровой экономикой. "В настоящее время законодательный процесс в Украине кто-то называет "бешеным принтером", "турборежимом", из-за невероятного количества законов, которые мы принимаем. За два с половиной месяца мы приняли 82 закона. Это улучшает бизнес-климат в Украине. И понемногу боремся с коррупционерами, очень серьезно", - сказал он.

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Зеленский указал, что временами для радикальных изменений в стране нужна радикальная скорость. "Это касается и противодействия коррупции, и системы eHealth и диджитализации в целом", - отметил он.

По словам президента, запущенный недавно его командой проект Lift должен объединить специалистов с инновациями и обеспечить быстрые изменения в стране, ее дальнейшее успешное развитие.

Кроме того, в Таллинне Зеленский ознакомился с системой электронного администрирования e-Estonia и осмотрел выставочный павильон открытого в 1999 году Эстонского центра систем электронного администрирования.

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Директор центра Лина-Мария Лепик рассказала о проектах, которые реализуются с помощью е-Estonia. Эстония начала внедрять цифровые сервисы в 1994 году. Сейчас 99% государственных услуг в этой стране предоставляются онлайн.

Лепик рассказала о системе E-residence, которая помогает упростить получение вида на жительство в Эстонии. Также она акцентировала внимание на безопасности хранения информации.

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"Важным является децентрализация информации, чтобы все данные не хранились в одном "облаке", - указала она.

Зеленский также испытал систему KISS (Keep it simple and short) - сервис, который упрощает представление информации в системе электронных услуг Эстонии.

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Эстония, Коррупция, Владимир Зеленский, Государство в смартфоне.
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