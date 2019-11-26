Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон

Новости Украины:Президент Эстонии напоминает, что в конфликте на Донбассе есть агрессор и есть жертва.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляет, что в конфликте на Донбассе нет двух виновных сторон, а есть агрессор и жертва.

Об этом она сказала во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Таллинне.

"Эстония продолжает поддерживать территориальную целостность Украины. Я сама стояла на линии фронта в восточной Украине, я стояла рядом со шлагбаумом, по одну сторону которого - Украина, и по другую сторону которого - тоже Украина, та же страна, но очень разные среды", - заявила она.

Кальюлайд подчеркнула важность продвижения в политическом решении конфликта на Донбассе.

"Вместе с тем мы не должны позволить международному сообществу забывать, что в этом конфликте нет двух виновных сторон. Мы имеем дело с агрессией, где одна сторона - агрессор, вторая - жертва", - подчеркнула президент Эстонии.

"Мы имеем дело с аннексией территории Украины и с агрессией", - отметила она и призвала международное сообщество предпринять шаги в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кальюлайд также сообщила об итогах своего визита на Донбасс. "Главным значением моего визита на Донбасс было то, что после него я могла говорить с лидерами других стран о том, что люди, которые пришли на контролируемую Украине территорию с другой стороны, боялись с нами общаться вообще. Это свидетельствовало о том, что они пришли из среды, где царит страх", - отметила она.

"В то же время меня сопровождал вице-премьер, и к нему люди тянулись и общались. Это четко показывает, на чьей стороне народ находится на Донбассе", - подчеркнула Кальюлайд.