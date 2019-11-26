Зеленскому в Эстонии подарили велосипед (Фото)

Во вторник, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский совершает официальный визит в Эстонию.
Украинский лидер провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Украинская сторона подарила Кальюланд вышиванку, а Кальюлайд - электровелосипед.
Напомним, что именно на велосипеде передвигался главный герой "Слуги народа", которого играл Владимир Зеленский.
Находясь в Таллине Зеленский примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы на площади Вабадузе (Свободы). После того там же планируется общение с местной украинской диаспорой.