Зеленскому в Эстонии подарили велосипед (Фото)

Новости Украины:Президент Эстонии подарила украинскому коллеге главный атрибут сериала "Слуга народа".

Во вторник, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский совершает официальный визит в Эстонию.

Украинский лидер провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Украинская сторона подарила Кальюланд вышиванку, а Кальюлайд - электровелосипед.

Напомним, что именно на велосипеде передвигался главный герой "Слуги народа", которого играл Владимир Зеленский.

Находясь в Таллине Зеленский примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы на площади Вабадузе (Свободы). После того там же планируется общение с местной украинской диаспорой.