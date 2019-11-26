Меморандум подписан: Украина и Эстония будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации

Новости Украины:Украина и Эстония подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых трансформаций.

Украина и Эстония подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований между Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством экономики и связи Эстонской Республики.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, документ был подписан во вторник в Таллинне в присутствии Владимира Зеленского и его эстонской коллеги Керсти Кальюлайд.

"Целью меморандума является создание и развитие механизмов сотрудничества для содействия осуществлению мероприятий, направленных на определение общего видения и совместных действий для устойчивого цифрового развития, построения цифровой экономики, внедрения цифровых инноваций, развития электронного и мобильного управления, электронной демократии, информационного общества, цифровых навыков и цифровых прав граждан, национальных электронных информационных ресурсов, инфраструктуры широкополосного доступа в Интернет и телекоммуникаций, электронной коммерции и ИТ-индустрии", - говорится в сообщении.

Кроме того, документ призван содействовать усовершенствованию системы предоставления электронных и административных услуг, развитию электронных доверительных услуг и услуг по электронной идентификации, построению эффективной модели управления киберзащитой и связанной ИТ-инфраструктурой, а также ее связи с европейскими кибер-центрами, обеспечению прав граждан на доступ к публичной информации.

Меморандум предусматривает обмен экспертами в области цифровых трансформаций в рамках визитов в Эстонию украинских специалистов и эстонских – в Украину, организацию семинаров, конференций, форумов, распространение знаний и опыта по вопросам цифрового развития путем обмена нормативными и информационными документами, организацию учебных поездок для переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы цифровых преобразований.