Скачать
Вторник, 26.11.2019
Сенцов получил премию Сахарова
Сенцов получил премию Сахарова
Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон
Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
У Селены Гомес случилась паническая атака (Видео)
У Селены Гомес случилась паническая атака (Видео)

Новый посол ЕС сравнил Украину с Эстонией в начале 90-х

Новый посол ЕС сравнил Украину с Эстонией в начале 90-х
14:46 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Посол ЕС говорит, что чувствует себя в Украине, как в Эстонии в начале 90-х.

Новый посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что при общении с украинскими министрами нередко вспоминает Эстонию 1990-х годов.

Об этом говорится в интервью посла "Европейской правде".

Маасикас подтвердил, что учит украинский, и объяснил, что сейчас может понимать тему беседы, когда слышит украинских политиков. Дипломат также сказал, что чувствует себя "на одной волне" с украинскими чиновниками.

"Некоторые вещи, которые сейчас происходят в Украине, мне хорошо знакомы. Когда я общаюсь с украинскими министрами, то нередко вспоминаю Эстонию в 90-е годы, когда там были молодые министры возрасте около 30 лет, полные энтузиазма совершить нечто, и делать это быстро ", - отметил он.

Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон

По его словам, в Брюсселе "одни скажут, что ключевое значение имеет скорость реформ" в Украине, а "другие - что качество важнее, чем скорость".

"Я - один из первых. Я считаю, что сейчас, в этот период, наибольшее значение для Украины действительно имеет скорость. Это, конечно, не означает, что о качестве можно совсем забыть - и о ней никто и не забывает. Но именно благодаря "турборежиму" много вещей, которые были отложены "в долгий ящик", становятся реальностью. Многие важные задачи, о которых знали украинские элиты, о которых годами напоминали международные партнеры, реализуются именно сейчас. И это - позитив!" - считает Маасикас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Эстония, Матти Маасикас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
02 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
03 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
04 Медики назвали причины употреблять чернослив каждый день
05 Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый посол ЕС сравнил Украину с Эстонией в начале 90-х
Новый посол ЕС сравнил Украину с Эстонией в начале 90-х
В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
НБУ вводит в обращение новые монеты и банкноты
В Украине снизят цены на газ для населения
В Украине снизят цены на газ для населения
Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период
Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь