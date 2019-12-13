Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства

Новости Украины:Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, упрощающий получение украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев.

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", предусматривающий, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины.

"Документ предлагает освобождать от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины лиц, проходящих (проходивших) военную службу по контракту в ВСУ, помогавших в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства", - сообщается на официальном сайте главы Украинского государства в пятницу

Также предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лицами, являющимися гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и пострадавшими в своей стране преследований, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для лишения гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и другие вопросы.

Законопроектом также предлагается внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев обязательность представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими на принятие на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и тому подобное.

"Законопроект имеет целью актуализировать отдельные положения законодательства относительно приобретения и прекращения гражданства Украины и урегулировать вопрос, определяющие основания, при наличии которых не допускается приобретение лицом гражданства Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 13 августа Зеленский подписал указ №594/2019 "Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами РФ, подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям", которым расширил перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения гражданства Украины, расширив таким образом перечень лиц, которые могут получить украинское гражданство, на иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину, и на граждан РФ, подвергшихся политическим преследованиям.

Указом перечень документов, подающихся для принятия в гражданство Украины, расширен декларацией об отказе от гражданства РФ вместе с документом, подтверждающим преследования за политические убеждения (справка Министерства иностранных дел Украины, диппредставительства или консульского учреждения Украины). Также в этот перечень внесена декларация об отказе от иностранного гражданства лица, проходившего военную службу в ВСУ по контакту, участвовавшего в АТО и получившего государственную награду.

Кроме того, в число документов, которые представляются для оформления приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению и для восстановления украинского гражданства, включена декларация об отказе лица, являющегося гражданином РФ и подвергшегося преследованиям по политическим убеждениям в своей стране, от иностранного гражданства вместе с документом, подтверждающим такое преследования.

От необходимости представления обязательства прекратить свое иностранное гражданство освобождаются лица, проходящие службу в ВСУ и имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес (сдерживающие вооруженную агрессию РФ в Донецкой и Луганской областях) и обращающиеся за приобретением гражданства Украины.

Согласно указу, Кабмин должен был внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины этими категориями лиц, а также законопроект о порядке предоставления убежища.