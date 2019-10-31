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В МИД Украины спрогнозировали введение двойного гражданства

В МИД Украины спрогнозировали введение двойного гражданства
22:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Вадим Пристайко отметил, что сейчас в МИД прорабатываются несколько концепций относительно введения двойного гражданства.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о возможном введении в Украине двойного гражданства.

Об этом он сообщил в интервью ТСН.ua, отвечая на вопрос об инициативе президента о подготовке введением разрешения на двойное гражданство.

"Я бы сказал, что сейчас происходит наработки концепции. Предложено несколько концепций. Концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть, это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе. Возможно более широкое привлечение украинцев за рубежом. Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца, также будет браться во внимание. Есть целый ряд концепций, которые мы сейчас прорабатываем. Не забудьте, что к этому процессу привлечены очень много украинских органов: и миграционная служба, и СБУ, и пограничники, и МИД", - сказал Пристайко.

По его словам, есть очень много институтов, которые должны высказаться об этой идеи.

"Происходят дискуссии между ними, и я думаю дальше мы будем привлекать больше и больше депутатский корпус, чтобы они стали частью процесса, то есть передать наши наработки дальше к депутатам", - добавил он.

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Напомним, 26 октября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине нужно ввести двойное гражданство для украинцев из диаспоры.

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Все по теме:

Паспорт, Двойное гражданство, Гражданство, МИД Украины, Вадим Пристайко.
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