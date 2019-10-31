Скачать
Четверг, 31.10.2019
В НАТО очертили перспективы членства для Украины
В НАТО очертили перспективы членства для Украины
Парламент одобрил криминализацию незаконного обогащения
Парламент одобрил криминализацию незаконного обогащения
Украинский теннисист вышел в 1/4 челленджера во Франции
Украинский теннисист вышел в 1/4 челленджера во Франции
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию

В НАТО очертили перспективы членства для Украины

В НАТО очертили перспективы членства для Украины
19:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Заместитель генсека НАТО прокомментировала перспективы ПДЧ для Украины.

Украина на пути к будущему членству в НАТО пройдет разные этапы сотрудничества с Альянсом, в том числе получение статуса партнера с расширенными возможностями и Плана действий относительно членства.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Беттиной Каденбах.

"В рамках визита Североатлантического Совета в Украину Президент Украины и представители правительства, в частности я, четко акцентировали внимание на разных уровнях нашим партнерам в НАТО о неизменности евроатлантического курса Украины. Будущее Украины - это членство в НАТО, и на пути к этому членству мы пройдем разные этапы, в том числе получение статуса партнера с расширенными возможностями и Плана действий относительно членства", - сказал Кулеба.

Он поблагодарил Североатлантический Альянс за уже предоставленную поддержку Украине и ту, которая будет предоставляться в будущем.

В ответ на вопрос журналистов о возможных сроках получения Украиной ПДЧ, Каденбах отметила, что она не может предсказать будущее и не хочет спекулировать датами.

"Это произойдет в будущем, это очевидно, но речь идет о консенсусе не только среди 29 членов Альянса, а также о консенсусе и в украинском обществе ... Мы должны делать шаг за шагом на этом пути и смотреть на результаты", - резюмировала Каденбах.

Украина-НАТО: Кулеба назвал основные принципы сотрудничества

Как сообщалось, Североатлантический Совет 30-31 октября находится с визитом в Украине. Визит начался в Одессе. В четверг генеральный секретарь НАТО и послы стран-членов Альянса работают в Киеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, ВСУ, Дмитрий Кулеба, Членство Украины, ПДЧ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Вкусно и полезно: еда, которая отлично подойдет для завтрака
03 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
05 Маникюр осень 2019: завораживающий серый дизайн (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина запретила ввоз 54 книг с пропагандой из России
Украина запретила ввоз 54 книг с пропагандой из России
Зеленский собирается посетить Вильнюс
Зеленский собирается посетить Вильнюс
Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа
Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа
Колумбийская художница стала лауреатом премии в области современного искусства
Колумбийская художница стала лауреатом премии в области современного искусства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь