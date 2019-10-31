В НАТО очертили перспективы членства для Украины

Новости Украины:Заместитель генсека НАТО прокомментировала перспективы ПДЧ для Украины.

Украина на пути к будущему членству в НАТО пройдет разные этапы сотрудничества с Альянсом, в том числе получение статуса партнера с расширенными возможностями и Плана действий относительно членства.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Беттиной Каденбах.

"В рамках визита Североатлантического Совета в Украину Президент Украины и представители правительства, в частности я, четко акцентировали внимание на разных уровнях нашим партнерам в НАТО о неизменности евроатлантического курса Украины. Будущее Украины - это членство в НАТО, и на пути к этому членству мы пройдем разные этапы, в том числе получение статуса партнера с расширенными возможностями и Плана действий относительно членства", - сказал Кулеба.

Он поблагодарил Североатлантический Альянс за уже предоставленную поддержку Украине и ту, которая будет предоставляться в будущем.

В ответ на вопрос журналистов о возможных сроках получения Украиной ПДЧ, Каденбах отметила, что она не может предсказать будущее и не хочет спекулировать датами.

"Это произойдет в будущем, это очевидно, но речь идет о консенсусе не только среди 29 членов Альянса, а также о консенсусе и в украинском обществе ... Мы должны делать шаг за шагом на этом пути и смотреть на результаты", - резюмировала Каденбах.

Как сообщалось, Североатлантический Совет 30-31 октября находится с визитом в Украине. Визит начался в Одессе. В четверг генеральный секретарь НАТО и послы стран-членов Альянса работают в Киеве.