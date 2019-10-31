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Украина-НАТО: Кулеба назвал основные принципы сотрудничества

Украина-НАТО: Кулеба назвал основные принципы сотрудничества
17:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина планирует сосредоточить взаимодействие с НАТО на пяти стратегических направлениях, в том числе реформе сектора обороны и безопасности.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности, послом Беттиной Каденбах.

"Украина в дальнейшем планирует сосредоточить взаимодействие с Альянсом на пяти стратегических направлениях. Первое - реформа сектора обороны и безопасности. По этому направлению мы будем уделять особое внимание укреплению Военно-морских сил Украины, Сил специальных операций Украины, логистике, киберзащите и военной полиции" - сказал Кулеба.

Второе стратегическое направление, по его словам, - это развитие демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны, третье направление - профессиональное образование и профессиональное развитие военных и гражданского персонала.

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"Четвертое направление - развитие национальной устойчивости как системы мер, позволяющих органам государства эффективно останавливать и противодействовать современным вызовам и угрозам, в частности гибридным", - отметил Кулеба.

По его словам, пятое направление - это безопасность людей.

"Мы хотим сделать сотрудничество с НАТО максимально человекоцентричным, потому что в конце концов мы делаем евроатлантическую интеграцию для того, чтобы каждый украинский гражданин чувствовал себя защищенным", - подчеркнул он.

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НАТО, ВМС Украины, Дмитрий Кулеба.
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