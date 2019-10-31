Совет Европы раскритиковал местные выборы в РФ

В Совете Европы отметили необходимость обеспечения доступа всех независимых кандидатов к местным выборам в России.

Об этом говорится в докладе Конгресса местных и региональных советов Совета Европы, заседание которого проходит 29-31 октября в Страсбург.

"Российские местные выборы: все кандидаты должны иметь равный доступ к реализации избирательных прав", - отмечается в документе.

Также отмечается, что в РФ не соблюли принципов Совета Европы о проведении местных выборов.

В частности, в докладе говорится о недостаточном уровне внимания к публичным проблемам в контексте ответственности органов местного самоуправления, недостаточности финансовых ресурсов для таких властей, а также нечетком распределении полномочий на разных уровнях управления.

"Более того, выражается обеспокоенность относительно доступа к избирательным правам в России, в частности, ограничения свободы независимых кандидатов в баллотировании на местных и региональных выборах", - заявили в Конгрессе.

Отдельно в документе говорится о нарушениях, имевших место во время проведения выборов в Московскую городскую думу.

В июле и в сентябре в Москве прошли масштабные митинги, акции протеста против блокирования участия в волеизъявлении оппозиционных кремлевскому режиму кандидатов. На акции 27 июля были задержаны более 1370 человек.

Выборы в Московской гордумы прошли 8 сентября 2019 года.