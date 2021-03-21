Билык, Астафьева, "НеАнгелы": Юрий Никитин объяснил, почему от него продолжают уходить певицы

4 марта украинский шоу-бизнес потрясла новость: после 15 лет существования женская поп-группа "НеАнгелы" объявила о своем распаде. Для поклонников эффектного дуэта Славы Каминской и Виктории Смеюхи это стало настоящим ударом.

В программе "Світське життя з Катериною Осадчей" продюсер группы Юрий Никитин, который работал с Ириной Билык и Дашей Астафьевой объяснил, почему от него продолжают идти артистки.

"Это была моя инициатива. С Ириной Билык мы работали 24 года, с "НеАнгелами" - 15. Поэтому, я считаю, что это такой абсолютно органический путь", - объяснил продюсер.

Никитин также рассказал, что девушки из группы уже давно готовили свои сольные карьеры, но полностью приостанавливать их совместную деятельность мужчина не собирается.

"Мы закрываем группу только в публичной плоскости, потому что корпоративно "НеАнгелы" продолжают работать. Имеем многомиллионную армию поклонников", - раскрыл Юрий.

Напомним, что одна из участниц группы "НеАнгелы" Слава Каминская уже анонсировала выход первого клипа в сольной карьере.