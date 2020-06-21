"Было дело": ведущий Алексей Суханов ошарашил поклонников очень пикантным снимком (Фото)

Популярный телеведущий ток-шоу "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов удивил подписчиков архивным снимком, на котором он позирует практически обнаженным.

На фото, которое Алексей Суханов опубликовал в своем Instagram, он предстал в образе брутального шиномонтажника. Его тело покрыто моторным маслом, а обут телеведущий в высокие кожаные ботинки. При этом, никакой одежды на Суханове нет.

Алексей подписал фото кратко - "было дело". Конечно же, поклонники телеведущего, который не так давно осуществил мечту и стал гражданином Украины, пришли в восторг от кадра.

Многие не ожидали таких пикантных фото, но все же отметили его смелость. Кто-то сравнил ведущего канала "Украина" с Аленом Делоном, а кто-то - с Сильвестром Сталлоне.

View this post on Instagram A post shared by Алексей Суханов (@suhanov.official) on Jun 17, 2020 at 11:30am PDT

Сам Суханов откровенно признался, что в его жизни был период, когда он испытывал чувство собственного превосходства.

"Был у меня такой грешок, как гордыня. Но я с ним расстался, когда мне было года 23-24. Слава Богу, это было очень краткое знакомство. Но если замечу, что близкий мне человек становится высокомерным, постараюсь сделать так, чтобы он увидел себя со стороны. И сам люблю, когда друзья обращают внимание на какие-то мои проблемы и недостатки. А их у меня немало, поверьте".

View this post on Instagram A post shared by Алексей Суханов (@suhanov.official) on Jun 20, 2020 at 2:38am PDT

В то же время он убежден, что учить жизни, перенимая на себя работу Господа Бога, не стоит: "Исповедую принцип "Не суди, да не судим будешь". И потом, кто я такой, чтобы кого-то в чем-то упрекать? Человек сам выбирает свой путь, справляется или не справляется. Но задача каждого - работать над собой."