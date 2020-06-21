День отца 2020: звездные суперпапы, которые добились успеха не только в шоу-бизнесе (Фото)

Сегодня, 21 июня, Украина отмечает один из самых семейных праздников - День отца. К международному Дню отца вспоминаем известных украинских пап и их детей, отношения которых вызывают море позитива и умиления!

MONATIK

Дмитрий очень редко говорит о своей семье, уберегая их от излишнего внимания прессы. Однако, совсем недавно Монатик впервые рассекретил имена, выбрав для этого оригинальный способ. Певец выпустил свой сольный альбом "LOVE IT Ритм", который уже приобрели тысячи поклонников.

Известно, что Дмитрий - дважды папа. Вместе с супругой Ириной Демичевой хитмейкер воспитывает сыновей - Платона и Даниила.

Рождения детей для певца - одно из ярких событий его жизни.

View this post on Instagram A post shared by Dmitriy Monatik (@monatik_official) on May 7, 2020 at 8:09am PDT

Потап

Алексей Потапенко и Ирина Горовая расстались еще в 2017 году, но до сих пор находятся в прекрасных дружеских отношениях и воспитывают 11-летнего сына Андрея.

View this post on Instagram A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on May 15, 2020 at 10:33am PDT

Потап проводит много времени с сыном, а также поддерживает отношения с дочерью Ирины Горовой от предыдущих отношений - Натальей. В своем инстаграме он часто публикует фото с сыном. Известно, что Андрей хорошо воспринял новость отца о том, что он женится, и заявил, что ему важно, чтобы его отец чувствовал себя счастливым.

Сергей Бабкин

Несмотря на то, что Сергей Бабкин активно гастролирует, играет в театре и пишет стихи, своим главным талантом он считает умение быть хорошим отцом. Вместе с супругой Снежаной музыкант воспитывает троих детей: Артура (13 лет), Веселину (9 лет) и Елисея (1 год). Также у певца есть сын от первого брака, который живет с мамой и ее мужем.

View this post on Instagram A post shared by Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) on May 15, 2020 at 9:21am PDT

Сергей Притула

Сергей Притула - дважды папа. Шоумен воспитывает сына Дмитрия от первого брака и дочь Соломию, которую родила вторая супруга телеведущего Екатерина Сопельник.

View this post on Instagram A post shared by Сергій Притула (@siriy_ua) on Apr 19, 2020 at 3:19am PDT

Со временем поняв, что никакие деньги и слава не заменят детской улыбки и теплых объятий, телеведущий все чаще проводит время со своим сыном и младшей дочкой Соломийкой.

Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" вместе с женой, певицей Alyosha, воспитывает двух сыновей - Романа (7 лет) и Марка (4 года), а недавно пара объявила, что готовится к рождению третьего ребенка.

View this post on Instagram A post shared by ALYOSHA (@alyoshasinger) on Apr 19, 2020 at 2:22am PDT

Григорий Решетник

Смотря на семью Григория Решетника, сразу понимаешь - это идеальная семья. Поклонники телеведущего шоу "Холостяк" всегда восхищаются миловидными фото счастливой семьи. Старшему сыну Ивану - 7, а младшему Диме недавно исполнилось 3 года.

View this post on Instagram A post shared by Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik) on Jun 19, 2020 at 7:34am PDT

Анатолий Анатолич

Телеведущий, автор и продюсер Youtube-проекта "Зе Интервьюер" воспитывает двух принцесс - Алису (2011) и Лолиту (2013). Анатолий Анатолич признается, что самое лучшее в его жизни произошло уже после рождения детей.

View this post on Instagram A post shared by Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) on Jun 21, 2020 at 1:26am PDT

Юрий Горбунов

Харизматичный актер и телеведущий Юрий Горбунов - счастливый отец, ведь судьба подарила ему замечательную жену, а потом и сына, которого шоумен воспитывает с большим удовольствием и часто публикует в социальных сетях, как растет маленький мальчик.

View this post on Instagram A post shared by Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) on May 15, 2020 at 11:31am PDT

Звездный папочка с легкостью может "искупаться" с малышом в игрушечных шариках, построить лего-домик или отправиться с ребенком в увлекательное путешествие. В 2019 году Горбунов удостоился почетной награды "Папа года".