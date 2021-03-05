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"Ну очень уж на Дашу похож": Никита Добрынин поделился 3D-видео, на котором видно, как растет его будущий первенец

"Ну очень уж на Дашу похож": Никита Добрынин поделился 3D-видео, на котором видно, как растет его будущий первенец
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин, на которого обрушилась масса негатива из-за согласия стать ведущим российского реалити-шоу "Холостяк", активно делится подробностями беременности его супруги Даши Квитковой.

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На своей странице в Инстаграме Никита опубликовал короткое видео, на котором видно, как растет их будущий малых. Через специальное приложение пара следит за темпами роста своего первенца.

"Смотрю и не могу поверить, как быстро он растёт" - подписал ролик Добрынин.

 
 
 
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Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

Также на видео видно, что Даша Квиткова сейчас находится на 21 неделе беременности.

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Напомним, что о беременности Даши Квитковой стало известно в конце января 2021 года. Пара поделилась радостной новостью на своих страницах в соцсетях во время отпуска на Мальдивах.

 
 
 
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Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

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В канун дня всех влюбленных, 13 февраля, пара устроила гендер-пати и объявила на всю страну, что у них родится мальчик.

 
 
 
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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Ранее Никита Добрынин рассказал, что почувствовал, когда узнал о беременности своей любимой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 156

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Беременность, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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