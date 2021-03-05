"Ну очень уж на Дашу похож": Никита Добрынин поделился 3D-видео, на котором видно, как растет его будущий первенец

Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин, на которого обрушилась масса негатива из-за согласия стать ведущим российского реалити-шоу "Холостяк", активно делится подробностями беременности его супруги Даши Квитковой.

На своей странице в Инстаграме Никита опубликовал короткое видео, на котором видно, как растет их будущий малых. Через специальное приложение пара следит за темпами роста своего первенца.

"Смотрю и не могу поверить, как быстро он растёт" - подписал ролик Добрынин.

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Также на видео видно, что Даша Квиткова сейчас находится на 21 неделе беременности.

Напомним, что о беременности Даши Квитковой стало известно в конце января 2021 года. Пара поделилась радостной новостью на своих страницах в соцсетях во время отпуска на Мальдивах.

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В канун дня всех влюбленных, 13 февраля, пара устроила гендер-пати и объявила на всю страну, что у них родится мальчик.

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Ранее Никита Добрынин рассказал, что почувствовал, когда узнал о беременности своей любимой.