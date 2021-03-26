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Беременная Даша Квиткова поделилась списком необходимых вещей для будущих мам

Беременная Даша Квиткова поделилась списком необходимых вещей для будущих мам
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram kvittkova

Беременная супруга украинского телеведущего Никиты Добрынина, 22-летняя Даша Квиткова, которая недавно попала в больницу с почечными коликами, поделилась с подписчиками списком необходимых вещей, которые могут пригодится будущим мамочкам.

Так как девушка собирается впервые стать мамой, она сразу заверила, что лонг-лист был сделан благодаря советам "подруг, мамы и беременных девчонок на просторах инсты, для нашей самой главной встречи".

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"Сохраняйте его, чтобы тоже ничего не забыть и подготовиться на максимум. (А лучше просто перепишите себе)", - написала Дарья.

 
 
 
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A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)

Напомним, что ранее известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как выбрать между многоразовыми и одноразовыми подгузниками для младенца.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 282

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Дети, Беременность, Даша Квиткова.
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