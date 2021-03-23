Какие подгузники лучше - многоразовые или одноразовые: доктор Комаровский объяснил в чем между ними разница

Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский продолжает помогать родителям в воспитании детей. Одной из "проблем" молодых родителей является выбор между многоразовыми и одноразовыми подгузниками.

На своей странице в Инстаграме доктор рассказал о преимуществах и недостатках многоразовых вариантов, и дал несколько советов, которые помогут определиться с выбором.

Два несомненных преимущества многоразовых подгузников по сравнению с одноразовыми:

Значительная (для многих семей — чрезвычайно существенная) экономия средств.

Забота об окружающей среде.

Недостатки многоразовых подгузников также вполне конкретны. Наиболее принципиальны два из них:

Сменные элементы внутреннего слоя надо будет стирать. Тратить на это время, силы, моющие средства, воду, электричество.

По надежности явно уступают одноразовым. Вероятность пеленочного дерматита выше.

Какие подгузники использовать — это индивидуальный выбор каждого. Правильного и неправильного решения не существует. Однако, не стоит быть категоричными: "только одноразовые" или "только многоразовые" — подумайте о возможности одновременного использования обоих вариантов.

В первые 2–3 месяца жизни, когда отдыху мамы уделяется первостепенное внимание, без дополнительной стирки (т. е. без многоразовых подгузников) вполне можно обойтись. В процессе ночного сна, во время прогулок, при наличии пеленочного дерматита — одноразовые подгузники более предпочтительны. Для ребенка старше года, особенно на этапе приучения к горшку, многоразовые подгузники — прекрасный выбор.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский объяснил, нужно ли родителям следовать непрошенным советам от окружающих.