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Какие подгузники лучше - многоразовые или одноразовые: доктор Комаровский объяснил в чем между ними разница

Какие подгузники лучше - многоразовые или одноразовые: доктор Комаровский объяснил в чем между ними разница
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский продолжает помогать родителям в воспитании детей. Одной из "проблем" молодых родителей является выбор между многоразовыми и одноразовыми подгузниками.

На своей странице в Инстаграме доктор рассказал о преимуществах и недостатках многоразовых вариантов, и дал несколько советов, которые помогут определиться с выбором. 

Два несомненных преимущества многоразовых подгузников по сравнению с одноразовыми:

  • Значительная (для многих семей — чрезвычайно существенная) экономия средств.
  • Забота об окружающей среде.

Недостатки многоразовых подгузников также вполне конкретны. Наиболее принципиальны два из них:

  • Сменные элементы внутреннего слоя надо будет стирать. Тратить на это время, силы, моющие средства, воду, электричество.
  • По надежности явно уступают одноразовым. Вероятность пеленочного дерматита выше.

Какие подгузники использовать — это индивидуальный выбор каждого. Правильного и неправильного решения не существует. Однако, не стоит быть категоричными: "только одноразовые" или "только многоразовые" — подумайте о возможности одновременного использования обоих вариантов.

В первые 2–3 месяца жизни, когда отдыху мамы уделяется первостепенное внимание, без дополнительной стирки (т. е. без многоразовых подгузников) вполне можно обойтись. В процессе ночного сна, во время прогулок, при наличии пеленочного дерматита — одноразовые подгузники более предпочтительны. Для ребенка старше года, особенно на этапе приучения к горшку, многоразовые подгузники — прекрасный выбор.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский объяснил, нужно ли родителям следовать непрошенным советам от окружающих. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Подгузники, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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