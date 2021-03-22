"Надо уметь игнорировать": Комаровский объяснил, что нужно делать родителям с непрошенными советами

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, который недавно рассказал о свойствах "вредного" глютена, обратился к родителям, которые в процессе выращивания детей получают огромное количество советов от окружающих.

О том, что делать с советчиками и их советами по воспитанию ребенка, ведущий телепередачи "Школа доктора Комаровского" объяснил на личной странице в Инстаграме.

"Советы бывают разные. Советами надо уметь пользоваться. Советы надо уметь игнорировать", - отметил в соцсети известный врач.

Пять советов про советы от Комаровского:

воспринимайте совет не в качестве руководства к действию, а в качестве информации к размышлению;

всегда анализируйте источник совета: наличие у советующего специального образования, личного опыта, выдающихся достижений;

будьте особо осторожны с советами, которые улучшают материальное благосостояние советчика;

избегайте советов сложных, неоднозначных, запутанных и непонятных;

никто не может заставить вас следовать советам, когда речь идет о вашем ребенке, - ответственность ваша и только ваша, решения принимать вам и только вам.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, что нужно знать мужчинам, которые готовятся стать отцами.