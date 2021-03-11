"Давайте увеличивать процент здравомыслящих отцов": названы золотые правила будущего папы

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который в своей телепередаче "Школа доктора Комаровского" помогает мамам советами по уходу и воспитанию как новорожденных, так и взрослых детей, обратился к будущим отцам.
Кандидат медицинских наук на своей официальной странице в Инстаграме поделился перечнем важных правил, которые помогут родителям спокойно и без лишней суеты и нервотрепки подготовиться к рождению ребенка.
Итак, золотые правила будущего отца:
"Дорогие женщины! Делитесь этой информацией с вашими мужчинами. Давайте увеличивать процент здравомыслящих отцов!", - советует будущим мамам Доктор Комаровский.
Рекомендации Евгения Комаровского для родителей в материалах "Телеграфа":