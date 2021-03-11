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"Давайте увеличивать процент здравомыслящих отцов": названы золотые правила будущего папы

"Давайте увеличивать процент здравомыслящих отцов": названы золотые правила будущего папы
Обновлено 22:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который в своей телепередаче "Школа доктора Комаровского" помогает мамам советами по уходу и воспитанию как новорожденных, так и взрослых детей, обратился к будущим отцам.

Кандидат медицинских наук на своей официальной странице в Инстаграме поделился перечнем важных правил, которые помогут родителям спокойно и без лишней суеты и нервотрепки подготовиться к рождению ребенка.

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Итак, золотые правила будущего отца:

  • Поменьше рассуждайте по поводу того, кого вам больше хочется - мальчика или девочку.
  • Не надо расстраиваться в связи с тем, что вам стали уделять меньше внимания.

  • Поинтересуйтесь бытом.
  • Найдите время, чтобы спокойно обсудить ваши совместные действия.

  • Не покупайте ей всякие вкусности, которые не желательны к употреблению.
  • Не поощряйте просто ничегонеделание супруги (диван, телевизор).

  • Соизмеряйте свой сексуальный пыл с ответными реакциями супруги.
  • Курить в квартире совсем не обязательно.

  • Если ворочаетесь во сне, то лучше последние недели беременности спать отдельно.
  • Не забывайте: беременность, в конце концов, длится всего 9 месяцев.

"Дорогие женщины! Делитесь этой информацией с вашими мужчинами. Давайте увеличивать процент здравомыслящих отцов!", - советует будущим мамам Доктор Комаровский.

Рекомендации Евгения Комаровского для родителей в материалах "Телеграфа":

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Правила, Родители, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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