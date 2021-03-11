"Давайте увеличивать процент здравомыслящих отцов": названы золотые правила будущего папы

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который в своей телепередаче "Школа доктора Комаровского" помогает мамам советами по уходу и воспитанию как новорожденных, так и взрослых детей, обратился к будущим отцам.

Кандидат медицинских наук на своей официальной странице в Инстаграме поделился перечнем важных правил, которые помогут родителям спокойно и без лишней суеты и нервотрепки подготовиться к рождению ребенка.

Итак, золотые правила будущего отца:

Поменьше рассуждайте по поводу того, кого вам больше хочется - мальчика или девочку.

Не надо расстраиваться в связи с тем, что вам стали уделять меньше внимания.

Поинтересуйтесь бытом.

Найдите время, чтобы спокойно обсудить ваши совместные действия.

Не покупайте ей всякие вкусности, которые не желательны к употреблению.

Не поощряйте просто ничегонеделание супруги (диван, телевизор).

Соизмеряйте свой сексуальный пыл с ответными реакциями супруги.

Курить в квартире совсем не обязательно.

Если ворочаетесь во сне, то лучше последние недели беременности спать отдельно.

Не забывайте: беременность, в конце концов, длится всего 9 месяцев.

"Дорогие женщины! Делитесь этой информацией с вашими мужчинами. Давайте увеличивать процент здравомыслящих отцов!", - советует будущим мамам Доктор Комаровский.

Рекомендации Евгения Комаровского для родителей в материалах "Телеграфа":