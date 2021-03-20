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"Это должен знать каждый": доктор Комаровский объяснил, как родители могут избежать правонарушений в отношении их детей

"Это должен знать каждый": доктор Комаровский объяснил, как родители могут избежать правонарушений в отношении их детей
19:00 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Множество противоправных действий в отношении детей совершаются по причине того, что дети ничего не сообщают о них своим родителям или же родители не придают значения словам ребенка.

Также, очень часто бывает, что дети не видят в родителях защитников и друзей, поэтому и скрывают важные подробности своей жизни, опасаясь быть обвиненными или отруганными. А хулиганы и насильники только этим и пользуются, подавляя детей психологически и физически.

Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграме объяснил родителям, как избежать подобных проблем.

Самое главное, это всегда внимательно слушать то, что говорят дети. Всегда найдите минутку, чтобы выслушать свое чадо: покажите, что к вам можно обратиться в любое время и по любому поводу. Именно внимание родителей к своему ребенку, его жизни, интересам, кругу общения - важная составляющая профилактики правонарушений в отношении детей, ведь любой хулиган или насильник опасается, что информация о нем и его действиях станет известна взрослым.

Наблюдайте за любыми изменениями в настроении и поведении ребенка. Они могут быть не случайны. Возможно реальных поводов для беспокойства и нет, но все же лучше в этом убедится.

Если подтверждается информация о противоправных действиях в отношении ребенка, но вы не знаете, как поступить, то воспользуйтесь услугами специалистов: психологов и юристов, обратитесь на горячую линию и обязательно найдите поддержку. Помните, что защита законных прав детей является безусловным приоритетом. Если ребенок пострадал, то он обязательно должен получить профессиональную помощь.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как наладить режим детского сна. Доктор назвал 10 основных правил, которые помогут правильно организовать здоровый сон малыша. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Дети, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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