Раскрыт победитель шоу "Маска": кто прятался в костюме Солнца (фото, видео)

В субботу вечером, 10 апреля, состоялся финал популярного шоу "Маска".
В этом выпуске один из финалистов проекта получит желанную победу и фантастический кубок. Также авторы шоу познакомят звездных детективов и зрителей с двумя новыми героями - Раком и Химерой.
Напомним, что по правилам шоу, после выступления каждого участника детективы должны отгадать, кто из известных людей прячется под конкретным тяжелым, но очень ярким костюмом. В финале будут раскрыты Носорог, Солнце и Дракон, а также загадочный ведущий Мистер Маска.
Первой на сцене шоу "Маска" выступила Верка Сердючка. Для гранд-финала артистка приготовила невероятный подарок - собственную песню под названием Disco Kicks. Вместе с мамой и своим бэндом они устроили яркий перфоманс. Звездные детективы зажгли прямо на столе. После выступления Андрей Данилко сказал, что его "маске" Верке Сердючке исполняется 30 лет.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Выступление первого финалиста растрогало и детективов, и зрителей. Носорог очень чувственно спел в финале. Оля Полякова уверена, что именно он должен стать победителем шоу "Маска".
View this post on Instagram
Далее зачаровал своим выступлением Дракон, который исполнил песню Робби Уильямса - Feel.
View this post on Instagram
Чувственное и сильное выступление Солнца. Исполнение песни Селин Дион My Heart Will Go On прикоснулась к сердцу каждого слушателя.
View this post on Instagram
После выступление всех участников проходит голосование. Зрители в студии должны решить, кто займет третье место в финале шоу "Маска" и раскроет свою личность первым в 12 выпуске проекта.
Победителем первого сезона шоу "Маска" не станет Носорог, а шансы на победу остаются у Солнца и Дракона.
В костюме Носорога скрывался украинский актер Алексей Тритенко.
View this post on Instagram
Пора знакомиться с новыми героями. Сначала на сцену шоу "Маска" выходит загадочный Рак. Детективы уверены, что это актер или певец.
View this post on Instagram
В костюма Рака скрывалась украинская певица Ирина Билык. Наши детективы испытали шок, ведь все гадали, что это мужчина.
View this post on Instagram
Кажется, мы нашли любимую маску Насти Каменских. Такие яркие танцы звездного детектива зрители увидели только сейчас, во время выступления загадочной Химеры!
View this post on Instagram
Оказывается ведущему Владимиру Остапчуку не удалось провести детективов, ведь именно он прятался в костюме.
View this post on Instagram
Далее финалисты Солнце и Дракон буду одновременно исполнять песню. Дуэт исполнил композицию Валерия Меладзе "Иностранец".
View this post on Instagram
По итогам голосования победителем первого сезона шоу "Маска" становится Солнце, в костюме которого скрывалась украинская певица Злата Огневич, которая во второй раз приняла участие в шоу.
View this post on Instagram
А вот в "маске" Дракона оказался украинский певец Арсен Мирзоян.
View this post on Instagram
В финале Злата исполнила легендарную песню группы Queen - Show Must Go On!.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Смотрите полный выпуск 12 части шоу "Маска" - видео:
Напомним, что ранее Владимир Остапчук рассказал, что он изначально не знал, кто из звезд прячется под костюмами.