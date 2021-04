Раскрыт победитель шоу "Маска": кто прятался в костюме Солнца (фото, видео)

В субботу вечером, 10 апреля, состоялся финал популярного шоу "Маска".

В этом выпуске один из финалистов проекта получит желанную победу и фантастический кубок. Также авторы шоу познакомят звездных детективов и зрителей с двумя новыми героями - Раком и Химерой.

Напомним, что по правилам шоу, после выступления каждого участника детективы должны отгадать, кто из известных людей прячется под конкретным тяжелым, но очень ярким костюмом. В финале будут раскрыты Носорог, Солнце и Дракон, а также загадочный ведущий Мистер Маска.

Первой на сцене шоу "Маска" выступила Верка Сердючка. Для гранд-финала артистка приготовила невероятный подарок - собственную песню под названием Disco Kicks. Вместе с мамой и своим бэндом они устроили яркий перфоманс. Звездные детективы зажгли прямо на столе. После выступления Андрей Данилко сказал, что его "маске" Верке Сердючке исполняется 30 лет.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Выступление первого финалиста растрогало и детективов, и зрителей. Носорог очень чувственно спел в финале. Оля Полякова уверена, что именно он должен стать победителем шоу "Маска".

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Далее зачаровал своим выступлением Дракон, который исполнил песню Робби Уильямса - Feel.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Чувственное и сильное выступление Солнца. Исполнение песни Селин Дион My Heart Will Go On прикоснулась к сердцу каждого слушателя.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

После выступление всех участников проходит голосование. Зрители в студии должны решить, кто займет третье место в финале шоу "Маска" и раскроет свою личность первым в 12 выпуске проекта.

Победителем первого сезона шоу "Маска" не станет Носорог, а шансы на победу остаются у Солнца и Дракона.

В костюме Носорога скрывался украинский актер Алексей Тритенко.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Пора знакомиться с новыми героями. Сначала на сцену шоу "Маска" выходит загадочный Рак. Детективы уверены, что это актер или певец.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

В костюма Рака скрывалась украинская певица Ирина Билык. Наши детективы испытали шок, ведь все гадали, что это мужчина.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Кажется, мы нашли любимую маску Насти Каменских. Такие яркие танцы звездного детектива зрители увидели только сейчас, во время выступления загадочной Химеры!

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Оказывается ведущему Владимиру Остапчуку не удалось провести детективов, ведь именно он прятался в костюме.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Далее финалисты Солнце и Дракон буду одновременно исполнять песню. Дуэт исполнил композицию Валерия Меладзе "Иностранец".

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

По итогам голосования победителем первого сезона шоу "Маска" становится Солнце, в костюме которого скрывалась украинская певица Злата Огневич, которая во второй раз приняла участие в шоу.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

А вот в "маске" Дракона оказался украинский певец Арсен Мирзоян.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

В финале Злата исполнила легендарную песню группы Queen - Show Must Go On!.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Смотрите полный выпуск 12 части шоу "Маска" - видео:

Напомним, что ранее Владимир Остапчук рассказал, что он изначально не знал, кто из звезд прячется под костюмами.