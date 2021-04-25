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Анастасия Приходько впервые назвала пол и дату рождения своего третьего ребенка

Анастасия Приходько впервые назвала пол и дату рождения своего третьего ребенка
Обновлено 20:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram

10 апреля на телеканале "Украина" состоялся финальный эпизод вокального шоу "Маска". Под одной из масок скрывалась украинская певица Анастасия Приходько. Артистка была "Бабкой"(стрекозой). 

Стоит отметить, что "Бабка", то есть Приходько, во время съемок шоу была беременна третьим ребенком. А на момент выхода финала - уже родила. На пост-шоу после проекта, Анастасия рассказала, что она действительно стала мамой в третий раз, а вот на вопросы об имени и поле малыша наотрез отказалась отвечать. 

25 апреля, в Вербное воскресенье, Анастасия Приходько решила открыть все карты и рассекретила пол, имя и дату рождения своего третьего малыша.

25 марта, в день СБУ Украины, певица родила здорового мальчика, которого назвали Лука. 

"Привет! Меня зовут Лука Александрович и в этот замечательный день очень хочу поздравить вас с Вербным воскресением ! А ещё я родился ровно месяц назад и у меня тоже сегодня праздник" - написала Приходько, добавив, что мальчик родился вечером, в 19:23, с весом 3:830 и ростом 55 см.

 
 
 
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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что знаменитость призналась, как ей удавалось скрывать свое участие в шоу от своей семьи.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 497

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Певица, Анастасия Приходько.
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