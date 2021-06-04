"Я плакала и молила Бога": Анастасия Приходько шокировала признанием о своем завещании

Украинская певица Анастасия Приходько после третьи родов стала очень откровенной со своими поклонниками. Сначала она показала свой послеродовой живот и порассуждала о бодипозитиве.

А 4 июня на ее странице Инстаграм появился пост, в котором исполнительница шокировала своих фанов признанием в том, что будучи на пятом месяце беременности она составила свое завещание, о котором никому не сказала, даже своему супругу.

Артистка распереживалась, что вдруг у нее не хватит сил, а это ее третьи роды. Плюс ситуация с коронавирусом, когда умирают тысячи людей, только усугубляла состояние Приходько. Она очень боялась, что ее дети останутся без мамы.

"Этот страх меня преследовал с момента, как я узнала о беременности. Страх усилил мою мамскую гиперопеку и я перестала видеться с людьми, скрывая своё положение от всех" - признается Анастасия.

Также исполнительница добавила, что роды были сложными, от чего ей было ее страшнее. А рассказала она об этом своим подписчикам, чтобы все понимали, что беременность это не только радостные моменты и милые фотосессии, но и переживания, страхи и кризисы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

В комментариях поклонники Приходько поддерживают свою любимицу. А также делятся похожими историями из своих жизней.

Напомним, что Анастасия Приходько стала мамой в третий раз 25 марта 2021 года. До родов певица опровергала новости о беременности, однако на пост-шоу "Маски" призналась, что таки родила.