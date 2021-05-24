"Горжусь своей полосочкой на животе": Анастасия Приходько показала, как изменилась ее фигура после родов

Украинская певица Анастасия Приходько воспитывает троих деток, самого младшего из которых родила 25 марта 2021 года. Она как никто знает, как тяжело "восстанавливать" свою фигуру после родов, и как часто женщины слышат обидные слова в адрес своей фигуры после рождения малыша из-за чего потом комплексуют.

На своей странице в Инстаграм артистка решила порассуждать о бодипозитиве. Приходько отметила, что не стесняется своего тела, ведь оно изменилось, потому, что певица стала мамой. Обвисший живот, целлюлит - все это последствия того, что в нем рос ребенок.

Также, знаменитость не побоялась опубликовать фото в белье, на котором видно, как изменилась ее фигура после родов.

"Я горжусь своей полосочкой на животе, которая каждый день напоминает мне о сыне, я не стесняюсь своего живота который обвис и похож на тёрку" - пишет Анастасия.

Помимо этого Приходько призвала женщин гордиться "каждой клеточкой своего тела".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что Анастасия Приходько опубликовала откровенный снимок, на котором предстала с обнаженной грудью.