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"Горжусь своей полосочкой на животе": Анастасия Приходько показала, как изменилась ее фигура после родов

"Горжусь своей полосочкой на животе": Анастасия Приходько показала, как изменилась ее фигура после родов
Обновлено 16:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская певица Анастасия Приходько воспитывает троих деток, самого младшего из которых родила 25 марта 2021 года. Она как никто знает, как тяжело "восстанавливать" свою фигуру после родов, и как часто женщины слышат обидные слова в адрес своей фигуры после рождения малыша из-за чего потом комплексуют.

На своей странице в Инстаграм артистка решила порассуждать о бодипозитиве. Приходько отметила, что не стесняется своего тела, ведь оно изменилось, потому, что певица стала мамой. Обвисший живот, целлюлит - все это последствия того, что в нем рос ребенок. 

Также, знаменитость не побоялась опубликовать фото в белье, на котором видно, как изменилась ее фигура после родов.

"Я горжусь своей полосочкой на животе, которая каждый день напоминает мне о сыне, я не стесняюсь своего живота который обвис и похож на тёрку" - пишет Анастасия.

Помимо этого Приходько призвала женщин гордиться "каждой клеточкой своего тела".

 
 
 
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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что Анастасия Приходько опубликовала откровенный снимок, на котором предстала с обнаженной грудью.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

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Певица, Анастасия Приходько, Бодипозитив.
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