Катя Осадчая беременна третьим ребенком (видео)

Ведущая передачи о жизни звезд "Світське життя" Екатерина Осадчая находится в положении.

Об этом украинская журналистка рассказала в своей программе, когда брала интервью у певицы Оли Поляковой, которая на днях призналась, что подвергалась харассменту со стороны продюсера Константина Меладзе.

"Я вижу тебя можно поздравить, или ты так хорошо позавтракала?", - рассекретила беременность Осадчей певица.

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Напомним, что Екатерина Осадчая с 2017 года замужем за телеведущим и актером Юрием Горбуновым. Супруги воспитывают общего сына Ивана (2017).

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От предыдущего брака с депутатом Олегом Полищуком у журналистки есть взрослый сын Илья 2002 года рождения.

Ранее Юрий Горбунов рассказал, что не считает свою жену конкуренткой в украинском шоу-бизнесе.