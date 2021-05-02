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Катя Осадчая беременна третьим ребенком (видео)

Катя Осадчая беременна третьим ребенком (видео)
Обновлено 07:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram Gorbunov Yuriy

Ведущая передачи о жизни звезд "Світське життя" Екатерина Осадчая находится в положении.

Об этом украинская журналистка рассказала в своей программе, когда брала интервью у певицы Оли Поляковой, которая на днях призналась, что подвергалась харассменту со стороны продюсера Константина Меладзе.

"Я вижу тебя можно поздравить, или ты так хорошо позавтракала?", - рассекретила беременность Осадчей певица.

 
 
 
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Напомним, что Екатерина Осадчая с 2017 года замужем за телеведущим и актером Юрием Горбуновым. Супруги воспитывают общего сына Ивана (2017).

 
 
 
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От предыдущего брака с депутатом Олегом Полищуком у журналистки есть взрослый сын Илья 2002 года рождения.

Ранее Юрий Горбунов рассказал, что не считает свою жену конкуренткой в украинском шоу-бизнесе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,488

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Дети, Беременность, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая.
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