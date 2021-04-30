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Звезда "Папиных дочек" впервые станет мамой (видео)

Звезда "Папиных дочек" впервые станет мамой (видео)
Обновлено 12:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лизы Арзамасовой

26-летняя российская актриса Лиза Арзамасова, которая обрела популярность после исполнения роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", впервые станет мамой.

Об этом девушка вместе со своим 47-летним супругом, фигуристом Ильей Авербухом, сообщила на официальной странице в Инстаграме, опубликовав видео, на котором актриса предстала с уже округлившимся животом.

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!", - написала Арзамасова в посте.

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Напомним, что об отношениях пары стало известно в июле 2020 года, а в декабре Арзамасова и Авербух связали себя узами брака.

Для молодой актрисы ребенок будет первым, а вот хореограф в фигурном катании имеет взрослого сына (2004), с которым у Лизы сложились хорошие отношения.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Дети, Беременность, Илья Авербух, Лиза Арзамасова.
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