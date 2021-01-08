25-летняя Лиза Арзамасова впервые выложила фото с пасынком

Российская актриса Лиза Арзамасова, которая 20 декабря прошлого года вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха, опубликовала первое совместное фото со своим пасынком, единственным сыном фигуриста Мартином (род. 2004).

Пару снимков актриса разместила на своей личной странице в Инстаграме.

"Мастера позирования в кадре", - подписала фото Арзамасова.

View this post on Instagram A post shared by Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Стоить отметить, что после развода Авербуха в 2007 году с фигуристкой Ириной Лобачевой, 16-летний Мартин остался жить с отцом.

View this post on Instagram A post shared by Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Напомним о том, что об отношениях звезд российского шоу-бизнеса стало известно в июле 2020 года. Лиза младше Авербуха на 22 года.