"Ты всегда принцесса": Остапчук поделился милым фото с дочерью

Украинский телеведущий, шоумен и стендап-комик Владимир Остапчук, который встретил Новый год под песни Оли Поляковой, поделился новой фотографией своей подросшей дочери Эмилии от предыдущего брака с Еленой Войченко.

Фото ведущий разместил на своей официальной странице в Инстаграме.

"Для кого-то Ты всегда принцесса", - трогательно подписал снимок Остапчук.

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Несмотря на неурядицы и конфликты после скандального развода с первой женой, Владимир старается уделять больше внимания своим детям.

Поклонники известного шоумена очень позитивно оценили новый пост и отметили, что его дочь очень похожа на маму.

Напомним, что в октябре стало известно о разводе Владимира Остапчука с Еленой Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. Инициатором разрыва стал Владимир. Сама Елена говорит, что решение мужа стало для нее неожиданным.

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От брака с Еленой есть двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван-Александр (2018).

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С 15 октября 2020 года Владимир женат на нотариусе Кристине Горняк.