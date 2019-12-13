Скачать
Пятница, 13.12.2019
Какая сфера "провисает"? В Еврокомиссии дали совет Украине
Какая сфера "провисает"? В Еврокомиссии дали совет Украине
"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров
"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
"Хотим быть оригинальными": почему Райан Рейнольдс еще не дал имя для дочери (Фото)
"Хотим быть оригинальными": почему Райан Рейнольдс еще не дал имя для дочери (Фото)

Жена Владимира Остапчука намекнула о возможной причине развода (Фото)

Жена Владимира Остапчука намекнула о возможной причине развода (Фото)
19:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:После разрыва супруги никак не комментировали противоречия в своих отношениях.

Однако бывшая супруга знаменитого украинского телеведущего Елена Войченко все же не сдержалась и приоткрыла завесу на подробности семейной жизни. Она эмоционально отреагировала на новое сообщение Остапчука, прокомментировав, что устала прощать самовлюбленность и измены.

Одной из самых резонансных светских новостей осени стал развод Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко. Пара не афишировала никаких причин такого решения и убеждала, что благодарна друг другу за 12 лет брака. Однако сейчас они требуют перемен и готовы отдельно начать новый этап своей жизни.

Но на днях известный украинский телеведущий поделился своими взглядами о верном окружении на личной странице в инстаграме. Он отметил, что порой надо внимательнее присмотреться к тем людям, которые находятся рядом, чтобы убедиться, что они все еще с тобой при любых обстоятельствах.

"Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто еще остается на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда все рушится", – высказался Владимир Остапчук.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@vova_ostapchuk)

 

Эти сердечные признания вызвали не менее эмоциональный ответ Елены Войченко. Она оставила большой комментарий под сообщением звездного бывшего мужа.

"Иногда ты бежишь за кем-то каждый раз, когда он бежит. Иногда ты прислушиваешься, каждый раз, когда он молчит. Иногда ты стоишь на стороне предателя каждый раз, когда он снова и снова изменяет, иногда ты прощаешь неправильные решения и раз за разом отстраиваешь то, что разрушил. Иногда ты стоишь на его стороне настолько долго, что становишься не просто пустым местом, а преградой... Иногда он ничего не видит, кроме "Я", – написала бывшая жена телеведущего.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@olenavoychenko)

Позже женщина удалила свой откровенный комментарий. Однако ее ответ наталкивает на истинную причину развода. Елена устала прощать мужу ошибки, устала от того, что его внимание сосредоточено прежде всего на нем самом, а не на любящей жене и детях. Сам Владимир не скрывал, что сейчас для него в приоритете карьера.

Стоит заметить, что партнерша Владимира Остапчука на проекте "Танцы со звездами" Илона Гвоздева тоже не обошла вниманием чистосердечное признание телеведущего.

Троллинг не по детски: Сергею Притуле и Лесе Никитюк дали смешное прозвище

"Иногда, а точнее всегда, нужно оставаться человеком, быть честным и проще, и тогда, возможно, за тобой будут бежать, прислушиваться к тебе, стоять на твоей стороне и, в итоге, стоять на твоей стороне, когда о тебе все забудут", – отметила танцовщица.

Что известно о разводе Владимира Остапчука?

25 октября Украина была потрясена от новости: Владимир Остапчук и Елена Войченко решили развестись. Телеведущий официально подтвердил все слухи, а в сети появилось заявление на расторжение брака. Согласно документу, истцом был Владимир Остапчук.

В обращении Владимир Остапчук намекнул, что любовь на расстоянии не выдержала испытания. Ведущий живет на две страны – в Украине и в Канаде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Развод, Знаменитости, Телеведущий, Владимир Остапчук, Елена Войченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
04 В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен
05 День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Жена Владимира Остапчука намекнула о возможной причине развода (Фото)
Жена Владимира Остапчука намекнула о возможной причине развода (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь